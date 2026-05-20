SPM evoluciona a Victoria Crea para consolidar su posición como agencia global

SPM Marketing Híbrido inicia una nueva etapa bajo el nombre de Victoria Crea, una nueva identidad que nace para reflejar la evolución de una agencia que, tras nueve años de crecimiento, cuenta hoy con más de 50 profesionales especializados en comunicación, publicidad y marketing digital.

El lanzamiento del rebranding se ha realizado a través de una acción de street marketing en Murcia basada en una pregunta: '¿Quién eres?'. Durante varios días, carteles anónimos, personas con camisetas con ese mensaje e intervenciones en distintos puntos de la ciudad han despertado la curiosidad de cientos de personas. Con esta campaña, la agencia ha buscado generar una reflexión colectiva sobre identidad, evolución y propósito.

El lanzamiento del rebranding se ha realizado a través de una acción de street marketing en Murcia basada en una pregunta: '¿Quién eres?' / La Opinión

La respuesta final se ha desvelado en redes sociales: detrás de la acción estaba SPM Marketing Híbrido, que presenta oficialmente su nueva marca, Victoria Crea.

“Habíamos evolucionado mucho, pero nuestra marca no lo estaba reflejando. Victoria Crea nace para contar mejor quiénes somos hoy y hacia dónde queremos ir”, ha explicado Pedro Camacho, cofundador y director general de la agencia.

El nuevo nombre combina dos ideas que definen su esencia: 'Victoria', vinculada a su origen gestionando patrocinios deportivos y a una mentalidad de superación constante; y 'Crea', como reflejo de lo que hacen cada día: crear ideas, campañas e historias que ayudan a las marcas y organismos públicos a crecer, diferenciarse y conectar con la gente, con un método de trabajo basado en las ideas, la estrategia y la creatividad con propósito.

La nueva identidad visual de Victoria Crea acompaña esta narrativa con un diseño que apuesta por la claridad y la sencillez. Una imagen limpia, contemporánea y muy reconocible, construida a partir de formas directas y una combinación de colores, blanco, negro y un verde lima que irrumpe con personalidad, que refleja el equilibrio entre experiencia, creatividad y una forma de pensar siempre en movimiento. El resultado es una marca con personalidad, fácil de identificar y preparada para adaptarse a cualquier entorno, desde lo digital hasta lo institucional.

La nueva identidad visual de Victoria Crea acompaña esta narrativa con un diseño que apuesta por la claridad y la sencillez / La Opinión

Con Victoria Crea, la agencia da un paso adelante para construir una identidad capaz de representar mejor su crecimiento, su visión de futuro y una manera de trabajar donde creatividad y estrategia forman parte de un mismo proceso.

"Llevamos nueve años creciendo, aprendiendo y evolucionando. Hemos pasado de ser un pequeño proyecto vinculado al patrocinio deportivo a una agencia multidisciplinar con más de 50 profesionales. Pero durante todo ese tiempo, nuestro nombre no estaba contando esa historia. Victoria Crea sí la cuenta", ha destacado Juanfran Guevara, cofundador y CEO de Victoria Crea.

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Fundada en Lorca en 2017, la compañía trabaja actualmente en áreas como comunicación institucional, branding, estrategia digital, marketing y creación de contenido para marcas e instituciones.