Neinor Homes contrata a Alantra para vender vía coinversión parte de la cartera de suelo de Aedas Homes

Neinor Homes avanza en su plan de negocio tras la toma de control de Aedas Homes. La promotora liderada por Borja García-Egotxeaga —y a partir de enero de 2027 por Jordi Argemí— ha contratado a la división de banca de inversión inmobiliaria de la 'boutique' española Alantra para encontrar inversores financieros interesados en firmar acuerdos de coinversión por valor de hasta 300 millones de euros sobre una parte relevante de los suelos de la compañía adquirida, confirman más de tres fuentes al tanto del mandato a EL PERIÓDICO.

Se trata del primer gran movimiento que toman desde Neinor Homes desde que ha asumido los mandos de Aedas Homes. En la práctica se trata de dar salida mediante una venta parcial a una parte relevante el portfolio de activos sin desarrollar de la compañía que antaño lideró David Martínez, hoy directivo de Merlin Properties. Sin embargo, conviene recalcar que la operación no se articula como un traspaso puro y duro —evitando una liquidación ordenada—, sino a través de la firma de asociaciones (o 'joint ventures') con terceros.

Este tipo de pactos consisten en que Neinor aporta uno o varias parcelas a una sociedad, de la que un tercero toma normalmente entre el 70% y el 90% de la propiedad. Esto permite a Neinor monetizar estos suelos y asegurarse su gestión, ya que este tipo de acuerdos incluyen que la empresa continúe en sus funciones como promotor delegado, lo que se traduce en comisiones (o 'fees') por cada éxito que se obtenga en su desarrollo.

Fuentes consultadas cuantifican entre 200 y 300 millones de euros el valor de la cartera de suelos de Aedas que ha sido incluida en el perímetro de esta operación encomendada a Alantra —que ya ha actuado en el pasado como asesor financiero en varias de estas operaciones con la promotora—, en la que estarían involucradas también algunas parcelas de Neinor. Este periódico se ha puesto en contacto con todas las partes, sin que ninguna haya querido hacer comentarios a la información.

Fuentes inmobiliarias al tanto aseguran que el objetivo sería cerrar varias 'joint ventures' con varios inversores de bajo importe y en función de la tipología de producto: primera o segunda residencia, lujo o asequible, ubicaciones 'prime' o segundarias, etc. Sin embargo, otras fuentes muy solventes consultadas aseguran que está sobre la mesa cerrar solo una operación de 300 millones o, en el peor de los casos, dos coinversiones de 150.

Acuerdo de coinversión con Stoneshield

En el primer trimestre, Neinor Homes selló un acuerdo con Stoneshield, fondo liderado por Juan Pepa y Felipe Morenés, accionista a su vez de la promotora cotizada, para desarrollar conjuntamente 262 viviendas de lujo en Marbella, en una alianza en la que participan cada uno al 30% y 70%, respectivamente. La 'joint venture', valorada en 150 millones de euros, supondrá unos ingresos estimados superiores a los 600 millones una vez se venda la promoción.

No es la primera, ya que la promotora ha invertido de la mano de socios más de 1.300 millones de euros junto a inversores institucionales como AXA IM Alts, Orion Capital, King Street y Bain Capital en los últimos años. Esta práctica ha ganado peso en el sector promotor en los últimos años. ¿Por qué? Porque mejora la eficiencia de las compañías e impide inmovilizar en el balance grandes activos. Por un lado, el socio financiero, normalmente fondos de inversión o 'family offices' entran en este tipo de inversiones, cuyo retorno suele ser de doble dígito, en algunos casos alto, rondando el 15% o 20%, y las compañías desarrolladoras se aseguran fees por cada uno de los trabajos realizados, desde que la comercialización de las viviendas, la construcción y las entregas.

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Neinor Homes —renombrada comercialmente como Neinor Grupo para aglutinar sus diferentes líneas de negocio— acude este miércoles al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) con una oferta de 50 promociones y cerca de 4.000 viviendas tanto en la capital como en zonas de segunda residencia.