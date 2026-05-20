La industria de frutas y hortalizas avisa de que le queda poco margen antes de tener que subir precios

Aunque el impacto de la guerra de Irán todavía no se ha trasladado a la cesta de alimentos básicos, como mostraban los datos del IPC conocido la semana pasada, el esfuerzo que está haciendo el sector hortofrutícola español para contener los precios que paga el consumidor final podría tener fecha de caducidad, "si el conflicto se alarga", ha advertido este miércoles Enrique de los Ríos, director general de Unica Group, una empresa almeriense que es el primer exportador de hortalizas de España. "Nuestro límite de contención de costes está cerca, porque si estos siguen subiendo como consecuencia de la situación geopolítica, no tendremos más remedio que repercutirlos", ha avisado De los Ríos en la presentación del informe 'Pulso del Sector de Frutas y Hortalizas 2026', elaborado por la asociación Aecoc.

Los datos del primer trimestre del año reflejan un buen comportamiento de esta industria, con un 69% de las empresas que afirman haber incrementado sus ventas en valor respecto al mismo periodo del año anterior. Otro 23% de las compañías del sector dicen haberlas mantenido estables, ha detallado Barbara Calvaresi, responsable del área de Frutas y Verduras en Aecoc. "En conjunto -ha destacado Calvaresi-, nueve de cada 10 firmas mantuvieron o mejoraron su facturación" en esa primera parte de 2026. Además, el 63% aumentó sus ventas en volumen y un 17% las mantuvo, "lo que confirma que el crecimiento del sector no responde únicamente al efecto de los precios, sino también a una evolución positiva del consumo en buena parte del mercado", ha subrayado. Los productos frescos (y allí están incluidas buena parte e las frutas y verduras que se comercializan en España) siguen siendo el peso pesado de la cesta de la compra, habida cuenta de que representan aproximadamente el 70% del presupuesto que los hogares destinan a alimentación.

Respecto al conflicto en Oriente Medio, siete de cada 10 empresas hortofrutícolas consideran que una escalada de la tensión provocaría un aumento de los costes de las materias primas y casi una cuarta parte teme que se reproduzca un escenario inflacionista que afecte al consumo. De hecho, el 81% de los participantes en el estudio reconoce que el principal impacto directo del contexto geopolítico actual ya es el aumento de costes en sus negocios. Ante esta situación, el 40% de las compañías está aplicando medidas de eficiencia para reducir gastos, mientras un 17% trabaja en la diversificación de proveedores. "Hasta ahora hemos tenido cierto colchón, hemos sido capaces de gestionar las subidas y evitar que la sangre llegara al río", ha indicado De los Ríos, que es también presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de Aecoc.

Mercosur y los aranceles de Trump

El barómetro de la asociación empresarial de la gran distribución constata asimismo que, en líneas generales, la situación geopolítica internacional aparece es uno de los grandes focos de preocupación para las empresas. Un 67% considera que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur perjudicará la competitividad del sector español, principalmente por el temor a una posible competencia desleal y por las diferencias regulatorias en materia de producción y seguridad alimentaria. Además, el 38% cree que las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump están afectando negativamente a las exportaciones españolas de frutas y hortalizas.

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Entre los grandes retos de 2026 destacan el aumento de los costes energéticos y de las materias primas, algo que preocupa, y mucho, a al menos el 67% de los directivos. Le sigue el relevo generacional y los cambios en los hábitos de consumo. La gestión del talento también aparece como una prioridad estratégica. Más de la mitad de las empresas identifica la captación y fidelización de profesionales como el principal desafío laboral, mientras que el absentismo, la falta de perfiles cualificados y la mejora de la productividad completan la lista de preocupaciones del sector.