Reglas de juego justas, marco normativo ágil y mejores infraestructuras, las demandas del sector de la alimentación del Noroeste

Reglas de juego justas para competir, seguridad jurídica, un marco normativo ágil y buenas infraestructuras. Son, en líneas generales, las demandas del sector de la alimentación expresadas por los representantes de tres de sus referentes empresariales en el Noroeste: José Armando Tellado, CEO del Grupo Central Lechera Asturiana; Carlos Villar, director general de Bodegas Protos (Valladolid); y Francisco Duarte, director de Personas de Vegalsa-Eroski (La Coruña).

En la mesa redonda "Alimento europeo bajo presión: competir, innovar, exportar" los tres directivos expusieron en el II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica celebrado en Oviedo las necesidades del sector, pero también reseñaron sus principales retos hoy en día, como son la falta de mano de obra cualificada, el relevo generacional en un campo que se queda viejo y no goza en ocasiones de su suficiente reconocimiento social y el impulso del emprendimiento para adaptarse a la cambiante e inestable por momentos economía, no solo europea, sino mundial.

Francisco Duarte se encarga de los recursos humanos en Vegalsa-Eroski, compañía líder en distribución alimentaria que cerró 2025 con una facturación de más de 1.700 millones de euros y la incorporación de 400 nuevos empleos. En conjunto, el sector de la distribución alimentaria da empleo a 1,2 millones de personas en transporte y logística, que se disparan a 3,5 al sumar la alimentación. Para 2026 hay necesidades de más trabajadores, tan solo en julio y agosto se requerirán unas 8.700 personas.

Esfuerzo

"Es un esfuerzo importante", advierte Duarte, que identifica tres factores del mercado laboral que afectan "gravemente" a la distribución alimentaria. El primero, la llamada "gran dimisión" generada en EE UU a raíz de la pandemia del covid. "La gente se iba de las empresas y esa movilidad ha venido a Europa y se ha quedado", expone el directivo. Otro factor es el absentismo laboral, las bajas médicas, al alza también tras la pandemia: "Todas las compañías estamos padeciendo problemas".

Y un tercero: "Hay escasez de talento, dificultades para encontrar mano de obra cualificada". Duarte se refirió como ejemplo a Cistierna y Guardo, dos localidades pequeñas de León y Palencia: "En verano necesitamos incorporar 10 personas y es casi imposible. Encontrar trabajadores en las zonas rurales es dificilísimo".

El directivo de Vegalsa-Eroski aplaude los planes de apoyo para captar empleo de las administraciones regionales, como el proyecto "Retorno" de la Xunta de Galicia. "El año pasado logramos captar 40 personas y este año volveremos a acudir. Creo que Asturias también tiene algo similar y son fuentes reclutamiento importantes". Incorporar a los trabajadores de otras nacionalidades, que requieren planes de formación y adaptación – suponen un 10% de la plantilla actual de Vegalsa-Eroski– es otro reto.

Marco normativo estable

De cara a futuro, Francisco Duarte ve clave garantizar a su sector "seguridad jurídica" para poder operar con garantías, a la vez que reclama un marco normativo estable. No olvida, además, las infraestructuras terrestres, vitales en el sector de la distribución, perjudicado por los peajes como el "aberrante" de la AP-9 entre Vigo y Coruña, muy cuestionado en Galicia al igual que el de la autopista del Huerna que comunica Asturias con la Meseta.

"Dar de comer siempre va a tener futuro", resume convencido José Armando Tellado, quien tiene claro que hay una cosa básica para que grupos como Central Lechera Asturiana (CLAS) se mantengan –la marca que tiene más de medio siglo y es la más fuerte de su sector en España, con presencia en 50 países– y crezcan: "Pedimos reglas del juego justas. Nos mueve la ilusión por defender el campo".

El CEO del Grupo CLAS es famoso por su "activismo rural" y en el acto del Foro Noroeste demostró por qué, con una encendida defensa del campo y de sus principales actores, los ganaderos. Echa en falta Tellado más "reconocimiento social" para estos profesionales. "Me sorprende que se subestime profundamente el valor de la soberanía alimentaria de un país. Hay que respetar más a agricultores y ganaderos, así sería más fácil el relevo generacional", defiende el directivo de CLAS, que pone en duda que la tecnología sea lo más importante hoy en día.

"El problema del campo ahora no es la falta de rentabilidad, pues hoy se gana dinero, pero eso no impide que cierren un 6% de ganaderías cada año", advierte. "Faltan cosas básicas para generar territorio, como respeto al ganadero que es paisaje, que sirve para la prevención de incendios, que apoya ese turismo rural que nos ayuda a desestacionalizar el sector...", agrega.

La vuelta al low cost

Critica Tellado la "vuelta al low cost y a la búsqueda del producto barato" y que se haya olvidado tan pronto el gran esfuerzo de agricultores, ganaderos, pescadores por asegurar la alimentación en pandemia. Y avisa ante la posibilidad, nada irreal, de una nueva: "Cuidado, la mayor parte de esta gente se jubila en una década. Y si hay otra pandemia y no hay comida, el problema será mayor. Sin alimentos, por grande que sea tu nevera, más allá de 10 días no vas a ninguna parte".

José Armando Tellado no olvidó en su intervención destacar el gran esfuerzo hecho por el sector alimentario español en salir fuera y competir. Y en este sentido es ejemplo Bodegas Protos, una de las grandes referencias internacionales del vino español. "Nuestro éxito ha sido ir a la contra. La exportación es clave y una necesidad cuando el mercado interior es finito. Hay que tener ambición", reseña Carlos Villar, director general de una firma que el próximo año celebrará un siglo de trayectoria".

Villar habla de "diversificar riesgos" como clave para avanzar. Y también de cierta valentía. En plena guerra arancelaria de EE UU puede parecer difícil, pero hay que "ver siempre oportunidades". Y añade: "Hay incertidumbres, pero cuando estás en más de 100 países como nosotros hay también más opciones. Cuanto más diversifiques, mejor. Protos siempre ha tenido éxito yendo por delante y a la contra del resto. Ahora en EE UU está complicado por los aranceles, pero también es un país de oportunidades. Estamos invirtiendo más allí y yo creo que los clientes nos lo tendrán en cuenta en el futuro. No hay que pensar siempre en la parte negativa".

Caída del consumo de vino

No oculta Carlos Villar que el sector del vino está tocado por una caída del consumo: en España se ha pasado de 40 litros por persona y año a menos de 20; en el mundo, la caída anual ronda el 5%. "Estamos preocupados", admite. Aún así tiene claro que "más que quejarse, hay que actuar y adaptarse a nuevos gustos y tendencias". En Protos, en otro ejemplo de esa característica de emprendedores e innovadores que les define, hicieron una inversión importante hace 20 años en blancos y rosados, pese a ser una marca indudablemente referente del tinto Ribera del Duero.

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"Pues ahora eso nos ayuda ya que hay un importante crecimiento del consumo de blanco y rosado", añade Villar, quien pide más agilidad y menos regulación a la UE. "Demasiada normativa nos lastra".