Molina de Segura fortalece la autonomía digital de su ciudadanía

Molina de Segura acoge los días 20 y 21 de mayo las Jornadas de Capacitación Digital del programa ‘Applícate: Sube, conecta y aprende’, una iniciativa de la Fundación Integra Digital y el Gobierno de la Región de Murcia que acerca la tecnología a la ciudadanía mediante formación práctica y gratuita en un entorno cercano y dinámico.

Tras su paso por Cartagena y Cieza, el programa despliega ahora sus jornadas en Molina de Segura, con nuevas ubicaciones por anunciar en las próximas semanas.

Las jornadas se desarrollarán en el Conservatorio Maestro Jaime López de Molina de Segura, en horario de 9:00 a 13:30 horas, con un total de 7,5 horas de formación distribuidas en dos mañanas consecutivas.

Durante el evento, los asistentes completarán tres talleres prácticos en cada jornada mediante un sistema rotativo, sumando seis en total al finalizar las dos mañanas: seguridad digital en la vida cotidiana, comunicación digital (WhatsApp y herramientas de mensajería), resolución de incidencias con dispositivos móviles, conceptos digitales básicos (contraseñas, almacenamiento en la nube, verificación de información), creación básica de contenido digital y uso saludable y responsable de la tecnología.

Además, se ofrece desayuno de bienvenida durante la jornada y se entrega un pasaporte digital con sellos en cada taller.

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El programa educativo ‘Applícate: Sube, conecta y aprende’ nació con el objetivo de formar gratuitamente a más de 18.000 personas de los 45 municipios de la Región de Murcia en competencias digitales básicas hasta junio de 2026.