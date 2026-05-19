José Manuel Campa, ex presidente de la Autoridad Bancaria Europea: "La respuesta a las últimas crisis nos da capacidad para ser optimistas"

La respuesta de Europa a la crisis desatada por el bloqueo del estrecho de Ormuz "nos da capacidad para ser optimistas", señalo el economista José Manuel Campa, el asturiano que ha tenido más responsabilidad a nivel europeo al ocupar durante seis años (2019-2025) la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la agencia creada a raíz de la gran crisis financiera para supervisar el funcionamiento del sector bancario.

Campa, que también fue secretario de Estado de Economía (2009-2011) y actualmente es profesor e investigador en el IESE Business School de la Universidad de Navarra, conversó con Martí Saballs, director de información económica del Grupo Prensa Ibérica, sobre la situación económica y el Noroeste en la estrategia europea, en el Foro organizado en Oviedo por el grupo editorial al que pertenece este periódico.

Para analizar la actual situación generada por la guerra en Oriente Medio, el economista se refirió a la última gran crisis, a las que sucedieron las del covid y la de la guerra de Ucrania. "En todas esas crisis, siempre se ha salido de una forma más suave de lo que señalaban las perspectivas cuando se entró", afirmó Campa, que añadió que esa experiencia y los efectos actuales del bloqueo del estrecho de Ormuz le hace ser "optimista".

El economista destacó que Europa "es la región menos afectada" por los efectos de la guerra en Oriente Medio, frente a los problemas que pueden tener otras zonas en desarrollo muy afectadas, por ejemplo, por el incremento de los precios de los fertilizantes. Además, señaló que a la Unión Europa siempre le ha ido bien respondiendo a los retos "siendo más Europa". No obstante, reconoció que "la persistencia" del actual bloqueo de Ormuz "es la gran incógnita".

Con Saballs, Campa analizó otros riesgos económicos. El expresidente de la EBA destacó que durante los últimos años "ha habido una reestructuración brutal de la deuda". Apuntó que "hay mucha deuda pública, mientras que el sector privado ha reducido su deuda al 50%", destacó. "Esta creciendo mucho la deuda no bancaria. No es que sea algo muy preocupante, pero hay que poner luz ahí", añadió. Además, en cuanto a política monetaria, apuntó que a estas alturas "se está más cerca de la subida que de la bajada de tipos de interés".

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A la hora de buscar tareas que debe afrontar la economía española, Campa señaló que el país debe mejorar en dinamismo empresarial, en productividad y en generación de recursos propios. Y poniendo el foco en el Noroeste, el economista ovetense destacó las oportunidades que se abren con la estrategia europea de la gran región atlántica (España, Francia, Portugal e Irlanda) y con el acuerdo entre la UE y los países del Mercosur.