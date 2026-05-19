Iberdrola celebra su 125 aniversario reivindicando su papel central en la ‘era de la electricidad’

Iberdrola vive un año de celebración en un momento clave para el sector. El grupo ha conmemorado su 125 aniversario en un acto en su sede de Bilbao en que ha reivindicado su protagonismo presente y futuro en la denominada ‘era de la electricidad’, y que ha servido de homenaje a las personas e instituciones que han contribuido a la historia ya más que centenaria de la compañía.

Durante la celebración, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha anticipado que los países que ofrezcan "estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica" serán los que “tengan éxito en esta nueva andadura" de impulso de la electrificación y ha subrayado la necesidad de "incrementar enormemente" las inversiones, tanto en nueva generación renovable como en la ampliación y mejora redes eléctricas y el despliegue de almacenamiento (baterías e hidroeléctricas de bombeo).

La compañía ha presentado un libro conmemorativo que recorre el pasado, el presente y las perspectivas de futuro de Iberdrola en la llamada “era de la electricidad”, como denomina la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a la imparable electrificación de la economía como puntal de la transición energética y la descarbonización.

Historia, presente y futuro

Un volumen que arranca repasando la historia de Iberdrola desde sus orígenes, en Bilbao, en 1901. "La Iberdrola de hoy es el resultado de una suma de esfuerzos, un proyecto integrador que ha ido creciendo sin perder nunca sus raíces vascas", ha asegurado Galán, subrayando que la publicación es un reconocimiento a todos los que han hecho posible la trayectoria de crecimiento del grupo todos estos años, de los empleados a los “accionistas leales”, de los proveedores a las instituciones que definen “marcos adecuados” para generar desarrollo económico y social.

Una segunda parte del libro se centra en la “profunda transformación" de la compañía en los últimos 25 años, en los que las inversiones en redes, renovables y almacenamiento energético y la apuesta por la expansión internacional han convertido a Iberdrola no sólo "en la primera empresa eléctrica de España, sino en la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo", ha subrayado el presidente del grupo.

Y todo ello, ha destacado, "batiendo récords, año tras año, tanto de dividendos para los accionistas, como en su compromiso social, generación de empleo, contribución fiscal e inversiones". En este sentido, ha recordado que el grupo cuenta ya con una plantilla de 45.400 empleados y unos activos de 161.000 millones, y que ha invertido más de 175.000 millones desde 2001.

El libro también anticipa la evolución futura del sector eléctrico y el papel central de Iberdrola en una etapa caracterizada por el impulso de la electrificación de la economía. El presidente del grupo energético ha destacado la visión de la Unión Europea, que confirma "la necesidad urgente" de más que duplicar la electrificación del continente en los próximos 10 años y más que triplicarlo para el 2050, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sánchez Galán ha recordado que ha vivido ya cinco crisis energéticas, "siempre por el mismo tema, por la dependencia de fuentes fósiles cuando no están utilizándose las fuentes autóctonas".

El lehendakari y el renacer industrial

El acto de celebración del 125 aniversario de la compañía ha contado con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban; el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza; y la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, y el de Cebek, Guillermo Buces, entre otras personalidades.

El presidente de Iberdrola ha entregado el primer ejemplar del libro al lehendakari, que ha reconocido que era un "placer y un honor" recibirlo de un "empresario vasco de Salamanca", al tiempo que mostraba su convencimiento de que se seguirán escribiendo "nuevas páginas", que "seguro que serán mejores que las que ya se han escrito y que han sido maravillosas".

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Pradales ha reinvidicado que Iberdrola es un “actor y pieza clave” en el "renacer industrial y tecnológico vasco y europeo". El lehendakari ha apostado, en líneas con el posicionamiento de la compañía, por un marco regulatorio estatal que "incentive la inversión en redes eléctricas y aproveche las herramientas económicas y fiscales que ofrece la UE".