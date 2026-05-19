ElPozo Alimentación refuerza su expansión internacional en China
Participa como proveedor oficial de jamón en el circuito de hípica más prestigioso del mundo
ElPozo Alimentación ha dado un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional en China con su participación como ‘Official Ham Supplier’ en el circuito de saltos hípicos más prestigioso del mundo, el Longines Global Champions Tour de Shanghái.
Este patrocinio estratégico refuerza la presencia de la marca en el mercado chino y la sitúa en uno de los eventos deportivos y sociales de mayor proyección internacional, según han informado desde la compañía.
El LGCT reúne cada año a los mejores jinetes y caballos del mundo, así como a un público selecto, alineado con los valores de calidad que definen a ElPozo Alimentación.
Durante el torneo, la compañía contó con un espacio propio dedicado a la alta gastronomía española. En esta zona, ElPozo ofreció una experiencia gastronómica premium a través de su marca Legado Ibérico, con la presencia del cortador de jamón, Roberto Arqués, durante todo el evento.
Además, realizó demostraciones y degustaciones en vivo dirigidas al público internacional, distribuidores y prescriptores del mercado asiático.
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