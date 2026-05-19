La DOP Jumilla fortalece su vínculo con Murcia con una cata histórica

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla ha estado presente en diversas actividades que han tenido lugar en las ciudades de Murcia y Cartagena durante este mes de mayo.

"Desde el Consejo Regulador", indica Silvano García, presidente del CRDOP Jumilla, "estamos muy motivados con promover el consumo de nuestros vinos en la Región de Murcia, tanto en la costa, como en la capital y otros lugares de la Región. El objetivo siempre es que el consumidor valore los vinos DOP Jumilla como de gran calidad y de cercanía, y los elija de acompañamiento ideal de sus comidas y tardes de ‘terraceo’. Y que el hostelero apueste por ofrecer en sus cartas vinos DOP Jumilla y todos los locales gastronómicos, desde bares de barrio, o aquellos enfocados al turismo, hasta templos de la gastronomía, apuesten por Jumilla a la hora de ofrecer grandes vinos al consumidor, tanto blancos, como tintos, rosados o dulces, y desde formatos premium hasta la línea de vino de la casa, debería haber un Jumilla siempre como primera opción".

Estos esfuerzos de promoción, y potenciación del consumo de vino se vieron materializados con la ‘Experiencia Verema’, un encuentro de profesionales y amantes del vino que tuvo lugar en el Hotel Nelva, contando con la presencia destacada de seis bodegas de la DOP Jumilla, y otras 14 20 bodegas de distintos puntos del territorio nacional.

Premios 'Originales de Murcia'

La asociación Origen Murcia tendrá su puesta de largo la próxima semana, con la celebración de sus premios Originales de Murcia, el próximo día 14 de mayo, en el espacio Vrio de Molina del Segura. Se trata de una iniciativa impulsada por la asociación Origen Murcia, que integra a las Denominaciones de Origen de la Región de Murcia, y recibe el apoyo del gobierno regional.

Estos premios nacen con el propósito de reconocer y poner en valor a aquellas personas, proyectos y entidades que, desde la gastronomía, la cultura, la comunicación y el arte, contribuyen a proyectar la identidad, la calidad y el origen de nuestra tierra. Se espera la presencia de las principales figuras del sector de la hostelería de la Región, asociaciones, personalidades políticas y medios de comunicación.

Catas maridaje con fiesta concierto en Las Noches del Malecón

Mayo también es el mes de las catas con Las Noches del Malecón. Un evento que se viene celebrando desde hace cuatro años, y que este año pasa al fin de semana, con fechas los viernes 22 de mayo y las bodegas: Alceño, BSI y Pío del Ramo, y entradas agotadas. La segunda cita será el sábado 13 de junio, con las bodegas Casa de la Ermita, Xenysel y Juan Gil.

Se trata de eventos muy cuidados, y centrados en la experiencia del consumidor, presentados por el carismático Joaquín Guillén, y la música del incomparable Antonio Micol, en zona exterior Garden de Sala Mamba, armonizando vinos con risas y música en la noche murciana.

Para finalizar el mes, se confirma una importante representación de bodegas DOP Jumilla en el almuerzo exclusivo que se ofrecerá dentro del Tour del Talento 2026, y el fallo del Premio Princesa de Girona de Investigación, organizado por el Ayuntamiento de Murcia, con la colaboración de Pablo González-Conejero, chef del restaurante Cabaña Buenavista, con 2 estrellas Michelín, acompañado de los restaurantes Frases y Almo, con 1 estrella Michelín. Este almuerzo ofrecerá lo mejor de los productos de la Región de Murcia, junto con el talento más resaltable de nuestros cocineros, y con la colaboración de las bodegas de la DOP Jumilla Fermín Gilar, Luzón, Carchelo, Alceño, Xenysel, BSI, Juan Gil y Viña Elena, las cuales ofrecerán sus vinos, fieles representantes del profundo respeto por la tierra de los viticultores de esta denominación de origen.

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También Cartagena

La intensa promoción del CRDOP Jumilla en su mercado vocacional y más próximo, llega a Cartagena, el próximo viernes 15 de mayo, donde tendrá lugar una cata con observación astrológica, en el Restaurante Alviento en pleno puerto de Cartagena. En este evento, una sumiller irá presentando los maridajes realizados para la ocasión, y participarán vinos ganadores en la vigente edición del 31 Certamen de Calidad de los vinos DOP Jumilla.