Javier Moll, en la apertura del II Foro del Noroeste: "El fortalecimiento del Noroeste no resta, suma al conjunto del país"

Oviedo reúne este martes a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por Prensa Ibérica, que nació el año pasado en Santiago de Compostela. El objetivo: analizar el rumbo de las tres regiones y situar en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. Más de 40 personalidades intervendrán a lo largo del día desde el Hotel de La Reconquista.

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Interviene Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo Tras las palabras de Javier Moll, ahora toma la palabra el alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli. "Solo los terriorios que sepan anticiparse a colaborar entre ellos los que saldrán reforzados de estos tiempos de cambios profundos. Y estoy convencido de que el Noroeste lo logrará".

"El fortalecimiento del Noroeste no resta, suma al conjunto del país" "El fortalecimiento del Noroeste no resta, suma al conjunto del país", iniste Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica. Moll aseguró que todos los periódicos del grupo seguirán "amplificando" esta macrorregión, que "merece ocupar un lugar prioritario".

Javier Moll abre el Foro del Noroeste Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, abre el II Foro del Noroeste: "Hay una conciencia cada vez más compartida de que Asturias, Galicia y Castilla y León forman una gran macrorregión con capacidad para liderar sectores estratégicos y jugar un papel fundamental en España y Europa". "No es un territorio designado al declive", insistió.

Empieza el II Foro del Noroeste ¡Empieza el II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica! Amor Domínguez, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, da la bienvenida a los más de 200 asistentes y participantes en el encuentro celebrado en el Hotel de La Reconquista de Oviedo. Los presidentes autonómicos de las tres regiones (el socialista Adrián Barbón y los populares Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco) estarán en este Foro para analizar los principales retos del Noroeste.

Cena de bienvenida, ayer en Gijón El II Foro del Noroeste tuvo como aperitivo ayer una cena de bienvenida, celebrada en el Palacio de La Riega de Gijón, que reunió a un centenar largo de asistentes, entre los que estuvieron algunos de los más destacados representantes políticos y empresariales del noroeste español. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, incidió en el encuentro en el enorme potencial que tiene la macrorregión que forman Asturias, Galicia y Castilla y León.

Mesa redonda con destacados empresarios Después del turno de Escotet (Abanca), llegará la mesa redonda titulada "Innovar desde el Noroeste para competir en el mundo". Tomarán la palabra, a partir de las 10.25 horas, Jacobo Cosmen, presidente de Alsa; Andrés Fernández, CEO de Zendal; Antonio Agrasar, CEO de Plexus; y Pedro Luis Fernández, presidente de GAM. Albert Sáez, director general de contenidos de Prensa Ibérica, hará de moderador.

La primera charla, a cargo de Abanca Tras la apertura institucional del II Foro del Noroeste, a las 9.30 horas, tendrá lugar la primera ponencia a cargo del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, bajo el título "El Noroeste en el nuevo tablero global: de la incertidumbre a la oportunidad estratégica".

Nuevas oportunidades en la industria Las oportunidades económicas del Noroeste serán también uno de los ejes clave del II Foro del Noroeste, que se celebra hoy en Oviedo. La contestación social y la burocracia están ralentizando el desarrollo de proyectos de energías renovables en las tres comunidades, todavía muy dependientes de los combustibles fósiles. Asturias, Galicia y Castilla y León exploran nuevas vías de crecimiento vinculadas a la industria de defensa, la minería de materiales críticos o la agroalimentación.

Infraestructuras pendientes Otro de los grandes frentes compartidos es el de las infraestructuras pendientes. Asturias, Galicia y Castilla y León reclaman al Estado avances más decididos en proyectos estratégicos, al tiempo que mantienen una reivindicación conjunta sobre los peajes de las autopistas. Los tres gobiernos autonómicos, pese a su distinto color político, exigen al Ejecutivo central la liberalización de la AP-9 y la AP-66.