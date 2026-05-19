Caja Rural Central consolida su modelo de banca de proximidad

Caja Rural Central (CRC) ha celebrado su Asamblea General Ordinaria en la que los socios han aprobado por unanimidad las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2025. Los resultados confirman la solidez de su modelo de banca de proximidad, combinando prudencia financiera, crecimiento sostenible y mejora de la rentabilidad con una decidida apuesta por el desarrollo territorial.

Elevada solvencia y sólida capacidad de financiación

En un contexto de moderación de los tipos de interés y de incertidumbre geopolítica, la entidad ha cerrado el ejercicio con un beneficio neto de 42,06 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,56% respecto al año anterior. Este crecimiento se apoya principalmente en la mejora del negocio recurrente y de la eficiencia operativa, reflejada en un aumento del margen de explotación del 9,47%, hasta alcanzar los 50,01 millones de euros.

Uno de los indicadores más destacados del informe es la ratio de solvencia, que se ha elevado hasta el 24,28%, una cifra muy superior a los mínimos exigidos por la normativa vigente y que sitúa a CRC como referente de solvencia, seguridad y confianza para sus clientes.

El Director General, José Víctor Guillén, ha realizado una revisión completa de la destacada evolución financiera de la Entidad durante 2025, indicando que actualmente CRC mantiene unas ratios comparables a cualquier entidad financiera del sistema financiero español, situándose en niveles destacados tanto en solvencia como en rentabilidad, eficiencia, morosidad, liquidez y coberturas, y con una evolución positiva para los próximos ejercicios.

Los indicadores regulatorios confirman la fortaleza financiera de la entidad que mantiene un amplio colchón de activos líquidos de alta calidad y una financiación estable a largo plazo, lo que garantiza su capacidad para seguir concediendo crédito y acompañando la actividad económica de su territorio.

Crecimiento orgánico y confianza de clientes

El compromiso de la entidad con las familias y empresas se refleja en el crecimiento de sus principales magnitudes de negocio:

Recursos gestionados de clientes: Alcanzaron los 3.181 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 6,43%.

Crédito a la clientela: La inversión crediticia neta creció un 10,53%, alcanzando los 1.894 millones de euros destinados a dinamizar el tejido productivo local.

Base de clientes: CRC ya cuenta con más de 205.500 clientes

Un modelo basado en cercanía, prudencia y desarrollo territorial

El presidente de la entidad Manuel Ruiz ha destacado que “los resultados confirman la fortaleza del modelo cooperativo y la confianza de socios y clientes hacia este modelo de banca cercana y especializada”. La entidad continúa creciendo desde la prudencia, priorizando la sostenibilidad financiera y el apoyo a la economía real reforzando su apuesta por el capital humano. “La clave de nuestra evolución es el compromiso de nuestro equipo humano para adaptarse a las necesidades de socios y clientes con profesionalidad, sencillez y transparencia", ha señalado la presidencia.

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La Asamblea General concluyó con un mensaje de confianza y estabilidad. CRC encara los próximos años desde una posición reforzada, con el objetivo de seguir acompañando a particulares y empresas en sus proyectos, impulsando las finanzas sostenibles bajo los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y fortaleciendo su presencia en el arco mediterráneo a través de una amplia red de oficinas que incluye una oficina digital y centros especializados para Banca de Empresa y Banca Privada.