La compraventa de viviendas vuelve a caer en marzo un 2,2% y suma un trimestre de bajadas.

La compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2 % interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este nuevo ajuste, el tercero consecutivo en lo que va de año, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,6 % en el primer trimestre de 2026.

Tras crecer en 2025 un 11,5 % y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5 %, que siguió en febrero con un -0,5 % y que continuó en marzo con un ajuste del -2,2 %.

Todo ello en un contexto marcado por la escasez de viviendas disponibles para hacer frente a la demanda, lo que sigue presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para los más jóvenes y aquellos con menos recursos.

El mejor marzo en vivienda usada de la serie histórica

Por tipos de vivienda, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado al concentrar más del 78 % del total, subieron en marzo un 0,2 % hasta las 48.238 operaciones. De hecho, se trata de la cifra más alta en un mes de marzo desde el inicio de la serie de esta estadística, en 2007.

Por el contrario, la vivienda nueva protagonizó en marzo una caída a doble dígito, del 10,2 %, hasta las 13.057 unidades, encadenando tres meses a la baja.

Por régimen, la vivienda libre concentró cerca del 94 % de las compraventas, un total de 57.500, el 1,6 % menos que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, La vivienda protegida sumó 3.795 transacciones, el 10,4 % menos, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

Nueve comunidades con retrocesos

En marzo la compraventa de viviendas cayó en nueve comunidades autónomas y subió en las restantes. Los mayores descensos, de doble dígito, se dieron en Cantabria (15,4 %) y País Vasco (11,6 %).

A continuación se situaron las caídas de Canarias (8,9 %); Baleares (8,3 %); o Murcia y Andalucía (6,5 % en ambos casos).

Del lado de los aumentos, los más acentuados fueron los de Castilla–La Mancha (11,5 %), Navarra (8,2 %) y La Rioja (5,2 %).

Entre los grandes mercados, la compraventa de viviendas se redujo un 3,5 % en Cataluña y un 2,5 % en Madrid.

Crece un 2,7 % frente a febrero

Si se comparan los datos de marzo con los de un mes antes (febrero), la compraventa de viviendas experimenta una subida del 2,7 % en tasa intertrimestral.

La vivienda nueva sigue presentando una caída, del 5,4 %, comparada con los datos del mes anterior, mientras que en el caso de la vivienda usada se registra un crecimiento del 5,1 %.

Por régimen, tanto la libre como la protegida aumentaron en marzo frente a febrero. En concreto, la vivienda libre lo hizo un 2,8 % y la protegida el 1,2 %.

Caídas generalizadas en lo que va de año

Con este nuevo ajuste, la compraventa de viviendas ha descendido un 2,6 % en el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Tanto la vivienda nueva como la usada han experimentado descensos, del 5,3 % y del 1,8 %, respectivamente.

La compraventa de vivienda protegida volvió a ser la que protagonizó la caída más intensa, del 6,9 % entre enero y marzo.

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Además, las compraventas de viviendas libres cayeron un 2,3 % en el trimestre.