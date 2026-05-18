Ángel Simón fuerza la salida de José Vicente de los Mozos como consejero delegado de Indra tras pactarlo con el Gobierno

Indra ha activado el proceso para elegir un nuevo consejero delegado ante la próxima salida de José Vicente de los Mozos. La compañía ha comunicado oficialmente que su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ha puesto en marcha este lunes la búsqueda de un candidato para relevar al actual primer ejecutivo del grupo, según consta en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La decisión se produce en el marco de los preparativos de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas y ante el “inminente vencimiento” del mandato de De los Mozos, cuya continuidad ha quedado descartada, según recoge la comunicación de información privilegiada remitida por Indra.

Pese al inicio del proceso de sucesión, la compañía ha señalado que José Vicente de los Mozos Obispo continuará desempeñando sus funciones con el objetivo de facilitar la transición hasta la designación de su sustituto.

El anuncio abre una nueva etapa en la cúpula de Indra, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), apenas unas semanas después del relevo en la presidencia del grupo. Ángel Simón fue nombrado presidente de la compañía el pasado 2 de abril en sustitución de Ángel Escribano, en un movimiento que ya había reordenado el equilibrio interno del consejo de administración.

Hasta ahora, De los Mozos mantenía las funciones ejecutivas dentro de la compañía y su mandato vencía el próximo 30 de junio. Su continuidad se daba por posible tras los últimos cambios en la presidencia, especialmente después de que el propio directivo afirmara, durante la presentación de resultados del primer trimestre, que seguiría al frente de Indra si así lo decidían el consejo y la junta general de accionistas. El directivo vallisoletano cobró 1,512 millones de euros en 2025 y 1,486 millones en 2024, según los registros de la CNMV.

Sin embargo, la comunicación remitida ahora por la empresa confirma que Indra ha iniciado formalmente la búsqueda de un nuevo consejero delegado. La compañía prevé celebrar su Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda convocatoria el próximo 30 de junio de 2026, fecha clave para completar la nueva etapa de gobernanza.

El relevo de De los Mozos llega después de meses de tensión en torno al futuro de Indra y a la posible integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una operación valorada en unos 2.000 millones de euros que generó recelos por el conflicto de interés existente entre los accionistas de ambas compañías.

De los Mozos, que inicialmente respaldó la operación, terminó planteando objeciones al proyecto. La familia Escribano controlaba entonces cerca del 14% de Indra, participación que vendió hace unas semanas, y mantiene la propiedad de su compañía familiar.

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Con este nuevo movimiento, Indra encara otra fase de reorganización interna en plena redefinición de su estrategia como actor clave en defensa, tecnología y seguridad.