Vodafone creará más empleo y llevará el 5G a toda la Región de Murcia

Vodafone España anunció ayer un nuevo compromiso que incluye la creación de 20 nuevos puestos de trabajo cualificados, que se añaden a los 50 del Centro de Operaciones de Ciberseguridad recientemente creado y a los 600 empleos directos e indirectos generados por la compañía en la Región. Estos nuevos puestos se concentrarán en perfiles cualificados vinculados al despliegue tecnológico y a los servicios avanzados que Vodafone está realizando en Murcia.

García recordó que la compañía ha invertido 4 millones de euros en la creación de un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) para la Región “con el objetivo de que las empresas y administraciones públicas murcianas tengan el mismo nivel de protección digital que las grandes corporaciones de Madrid o Barcelona”. El centro de ciberseguridad dispone de un data center edge dedicado —12 racks, salidas a Internet de 100 Gbps, enlaces cifrados y redundancia fibra + 4G/5G— integrado con la red nacional de más de 100 centros de datos edge de Vodafone.

La red 5G SA ya está activada en la capital

Hace escasos días Vodafone ha activado también la red 5G Standalone en la capital murciana, con el 100% de los emplazamientos 5G de la ciudad ya conectados al núcleo nativo 5G en arquitectura de extremo a extremo, lo que permitirá habilitar servicios avanzados como industria 4.0, servicios de emergencia o telemedicina para empresas y administraciones públicas.

La red 5G de Vodafone llega ya a 39 municipios de la Región, el 70% de ellos con menos de mil habitantes. “Estamos llevando el 5G a la Murcia rural, a la que también necesita y merece infraestructura digital de primera”, señaló el ejecutivo. Asimismo, el ejecutivo anunció el despliegue de cobertura vía satélite directamente al móvil para todos los murcianos en los próximos meses.

José Miguel García ha cerrado su intervención subrayando que Murcia “crece por encima de la media, crea empresas como nadie, recibe inversiones como esta, apuesta por el empleo de calidad y cuenta con un presidente convencido de que el diálogo y la estabilidad son herramientas de progreso económico”.

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Al inicio de su intervención, el portavoz de Vodafone trasladó el pésame de la compañía a la familia y al equipo del alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido el pasado domingo.