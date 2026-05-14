Sergi Loughney (Fundación "la Caixa"): "Este será el foro de las oportunidades a las dos orillas del Mediterráneo"

El director General de Asuntos Corporativos de la Fundación “la Caixa”, Sergi Loughney, ha convocado a los distintos actores económicos e institucionales que participan en el Foro Económico y Social del Mediterráneo a pasar a la acción. "Este Foro ya no va a ser el de la esperanza, será el Foro de la acción. Tenemos que empezar a correr, y hacer posible que tiren adelante muchas de las cosas que hemos ido generando con los años".

Loughney ha pronunciado estas palabras en el acto de presentación del 'III Foro Económico y Social del Mediterráneo', organizada por Prensa Ibérica este jueves en el CaixaFórum de Madrid. El Foro tendrá lugar los próximos 16, 17 y 18 de junio en Barcelona. "Pensamos este Foro para lo que vendrá después de este loco y tiránico mundo en el que vivimos, que a todos nos sorprende y nos pone delante del espejo", ha reflexionado Loughney, encargado de inaugurar la presentación del Foro junto al consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll.

Precisamente al grupo editorial que organiza este evento Loughney ha dedicado sentidas palabras de cariño. "Aitor, Ainhoa, tenéis un equipo fantástico. Da gusto estar con vosotros. El mundo es cariño y una simbiosis de personas. Tenéis mucha suerte de tener un grupo a vuestro lado", ha afirmado Loughney.

Como ha puesto de manifiesto el director General de Asuntos Corporativos de la Fundación “la Caixa”, la tercera edición del 'Foro Económico y Social del Mediterráneo' será "el epicentro de un debate de vertebración del eje Mediterráneo". "Es importante propiciar estos espacios, que invitan a la reflexión sosegada". Además, Loughney ha indicado que el proyecto cuenta ya "con 20 socios, pero vamos hacia más", evidenciando la ambición expansiva de la cumbre.

De esta forma, el Foro será una ocasión para "promover el progreso sostenible y socialmente justo, e influir en la toma de decisiones de los proyectos con un impacto positivo en la vida de las personas". En esta misión social también se refleja el espíritu de la Fundación "la Caixa", según Loughney. "Esta fundación la comienza un conde en Barcelona, Francesc Moragas, y la consolida un gran hombre, Isidro Fainé. En 120 años de historia siempre hemos tenido la misma misión: hacer el bien.

En otro orden, Loughney ha explicado que, hace apenas dos semanas, Fundación "la Caixa" inauguró el "Caixa Research Institute", un centro en el que confluirán "500 científicos para estudiar enfermedades a través de la inmunología".

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A través de este hito, Loughney ha explicado la función social de la Fundación. "Para nosotros, lo más importante son los vulnerables. Ese es nuestro compromiso y vocación: intentar sacar a tanta gente que se ve sin luz al final del túnel, y hacer visibles a los invisibles", ha puesto de manifiesto el ponente.