El Salón del Vehículo de Ocasión de Ifepa vuelve a ganarse la confianza del sector

El 22º Salón del Vehículo de Ocasión de Ifepa, celebrado este pasado fin de semana en Ifepa, ha cerrado con un balance muy positivo, consolidándose una vez más como la principal plataforma comercial del mercado de vehículo seminuevo, km 0 y de ocasión en la Región de Murcia y provincias limítrofes.

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y la contención del consumo, la feria ha vuelto a demostrar la capacidad del sector para mantenerse activo, generar confianza y dinamizar la actividad comercial, manteniendo un elevado nivel de operaciones y una respuesta muy positiva por parte del público.

El dinamismo comercial ha sido uno de los grandes protagonistas de esta edición. Sobre una exposición de más de 1.000 vehículos, se realizaron cerca de 600 operaciones de compra, alcanzando un índice de ventas del 60%, unas cifras que reflejan el excelente comportamiento del sector y la confianza del público en esta feria.

Además de las operaciones cerradas durante el evento, los expositores destacan el buen ritmo de actividad registrado durante todo el fin de semana, con un movimiento comercial constante y un importante volumen de contactos comerciales que previsiblemente se traducirán en nuevas ventas en las próximas semanas.

El perfil del visitante también ha sido especialmente valorado por las empresas participantes, destacando la presencia de un comprador decidido, con interés real de compra y un elevado nivel de intención comercial, factores que han contribuido al buen resultado global del certamen.

El salón reunió a medio centenar de empresas, principalmente compraventas y concesionarios de la Región de Murcia, que ocuparon una superficie expositiva de 27.000 metros cuadrados con una oferta variada de turismos, berlinas, SUV, vehículos comerciales e incluso motocicletas eléctricas.

Noticias relacionadas

La elevada afluencia de visitantes y el importante volumen de operaciones vuelven a posicionar al Salón del Vehículo de Ocasión de IFEPA como una cita imprescindible para quienes buscan adquirir un vehículo con garantías, precios competitivos y una amplia capacidad de elección en un mismo espacio, consolidándose además como una eficaz herramienta de dinamización comercial para el sector de la automoción.