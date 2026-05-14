Hefame presenta iaFarma, la mayor red de farmacias de las cooperativas en España

Hefame ha presentado iaFarma, la mayor red de farmacias de las cooperativas en España, con más de 300 farmacias y una facturación superior a los 400 millones de euros al año. Se trata de la única red del país en el que todas las farmacias que lo integran trabajan todos los proyectos y herramientas del grupo, lo que garantiza la plena integración de los laboratorios y las convierte en sus socias estratégicas.

Las farmacias iaFarma disponen de la tecnología más avanzada y herramientas de inteligencia artificial para liderar también la labor asistencial, con nuevos servicios de salud, herramientas para la fidelización de clientes y desarrollos para la optimización de la gestión. Preservar la farmacia como centro de salud, proponiendo espacios que favorecen la labor asistencial, alejados de las propuestas de autoservicio de otros modelos, constituye otro de sus grandes diferenciales.

Así lo explicó la directora de Marketing de Hefame, Isabel Santos, en el marco de unas jornadas organizadas por Hefame con este grupo de farmacias para compartirles las claves de esta nueva etapa. En su exposición, analizó el nuevo escenario competitivo en el que se mueve la farmacia en nuestro país y confirmó la solidez de iaFarma, “apoyada en el desarrollo tecnológico, el acompañamiento de consultores especializados y un claro foco en salud”.

La ejecutiva explicó que “la nueva estrategia apuesta por una mayor integración de laboratorios y farmacias, nuevas soluciones digitales y reforzar la diferenciación del grupo”. Según indicó, Hefame ofrece a las farmacias iaFarma desarrollos digitales avanzados, consultoría, herramientas de control de su negocio, campañas y apoyo en la gestión del punto de venta, al tiempo que refuerza la colaboración con los laboratorios partner.

A partir de esta base, la ejecutiva situó a iaFarma como una evolución orientada a reforzar el posicionamiento de esta red y a diferenciar con claridad a las farmacias que han integrado el proyecto global de las que disponen de servicios aislados. Los cambios incluyen el rebranding del grupo con el objetivo de mejorar su visibilidad, reforzar el sentimiento de pertenencia, avanzar en la adopción de nuevas tecnologías e impulsar tanto los servicios digitales como la marca propia ‘ia’.

Tendencias

El director general de Hefame, Javier López, por su parte, analizó las grandes tendencias que están redefiniendo el retail y su impacto en la farmacia, apoyándose en estudios sectoriales y de mercado. Explicó que el comportamiento del consumidor es ya claramente omnicanal, y recordó que “el 73 por ciento de los compradores combinan web, app y tienda física, el 65 por ciento de las ventas están influenciadas por canales digitales y se trata de un consumidor que realiza 1,7 veces más compras”, según señaló, “la tecnología no resta ventas, sino que las impulsa”.

López subrayó el valor de la hiperpersonalización y de las herramientas digitales aplicadas al punto de venta y a la gestión, destacando que “la farmacia dispone de un activo de gran valor que son los datos de sus clientes, cuya correcta gestión le permite mejorar tanto la atención que les presta como los resultados de su negocio”. En este sentido, defendió la necesidad de gestionar mejor, mejorando aspectos como el stock, la visibilidad y la promoción, y “apoyándose en soluciones tecnológicas que aporten foco, eficiencia y capacidad de análisis”.

La directora del proyecto, Carmen Fraile, explicó, por otro lado, que el grupo nació hace casi una década con el objetivo de acompañar a las farmacias en su transformación digital, y que hoy se ha consolidado como uno de los proyectos más emblemáticos de la cooperativa y el mayor en volumen de farmacias totalmente integradas del país.

Durante su intervención, Fraile presentó las novedades para este año, que, tal como indicó, contribuirán a reforzar su digitalización y a mejorar su capacidad asistencial, tales como nuevas campañas digitales de salud, relanzamiento de plataforma de venta online y nuevas funcionalidades para la gestión de su base de datos de cliente. De este modo, la cooperativa refuerza su apoyo a la farmacia tanto en la gestión del punto de venta, como en el desarrollo de herramientas que permitan personalizar la oferta de productos y servicios sanitarios en función del perfil de sus clientes.

Por su parte, el vicesecretario del Consejo Rector de Hefame, Jaime Acosta, defendió que la farmacia comunitaria vive un momento decisivo y que su futuro pasa por ampliar su valor asistencial más allá de la dispensación, integrando tecnología, conocimiento profesional, trato humano y nuevos servicios protocolizados que permitan acompañar mejor al paciente y responder con mayor eficacia a las necesidades del sistema sanitario.

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El cierre de las jornadas corrió a cargo del secretario de Hefame, Manuel Hernández, quien subrayó que iaFarma representa la evolución natural de un modelo en el que la cooperativa lleva trabajando casi una década y que se ha convertido en una de sus grandes señas de identidad. Hernández definió iaFarma como un paso adelante que permitirá al grupo posicionarse competitivamente, sin renunciar a su esencia cooperativa, y destacó que ahora arranca nueva etapa con mejores servicios de salud, mejores condiciones de compra y nuevas herramientas para ampliar el papel de la farmacia más allá del mostrador.