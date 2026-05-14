El Foro del Mediterráneo pone el foco en Baleares y los desafíos del crecimiento turístico

Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, reivindicó este jueves el valor de la historia y de la memoria mediterránea para afrontar algunos de los grandes desafíos contemporáneos durante la presentación de la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebrará los próximos 16, 17, 18 de junio en Barcelona. Bajo el lema "Un mar de conexiones", Saballs trazó un recorrido entre pasado y presente para defender la necesidad de reflexionar sobre los errores históricos antes de abordar cuestiones vinculadas al crecimiento, la movilidad, el turismo o la sostenibilidad en el arco mediterráneo.

"La historia es importante", insistió Saballs durante una intervención en la que recordó cómo muchos de los conflictos, tensiones y desequilibrios que atraviesan hoy el Mediterráneo encuentran ecos en episodios históricos de hace siglos. A través de referencias al Imperio Bizantino, las Cruzadas o las dinámicas económicas y migratorias entre el norte y el sur del Mediterráneo, el director defendió la necesidad de analizar el presente sin perder de vista al pasado.

Esa dimensión más territorial centró precisamente el diálogo posterior entre Saballs y Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, títulado "El Papel de los Consejos: el caso de Baleares". Ambos analizaron algunas de las medidas impulsadas en las islas para gestionar la saturacion turística y la presión sobre las infraestructuras, especialmente a través de las limitaciones al acceso de vehículos en Formentera e Ibiza.

"Formentera es una isla muy pequeña", recordó Martín durante la conversación. La directora de Diario de Ibiza explicó cómo la isla, apenas 83 kilómetros cuadrados y con una sola carretera principal de 20 kilómetros, decidió en 2019 limitar la entrada de vehículos durante la temporada alta tras años de debate político y social. "Fue una iniciativa muy valiente", defendió Martín, que recordó que el objetivo era contener una presión creciente sobre un territorio "muy frágil" desde el punto de vista ambiental.

El Mediterráneo concentra enormes oportunidades, pero también enormes tensiones Martí Saballs — director de Información Económica de Prensa Ibérica

Saballs acompañó esa reflexión con una radiografía económica y social del Mediterráneo actual, marcada por profundas diferencias entre ambas orillas en términos de renta, libertad política, crecimiento demográfico o desarrollo económico. "El Mediterráneo concentra enormes oportunidades, pero también enormes tensiones", resumió Saballs. "En el fondo todo está interconectado".

El debate permitió aterrizar en ejemplos concretos algunos de los desafíos que atraviesa el Mediterráneo español: el crecimiento demográfico, la congestión turística, la movilidad, la sostenibilidad y la protección del territorio. Tanto Saballs como Martín coincidieron en que Baleares se ha convertido en un laboratorio de medidas destinadas a equilibrar actividad económica y preservación medioambiental.

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En ese contexto, ambos defendieron la necesidad de asumir decisiones “valientes” para evitar “los errores del pasado”, una idea que sobrevoló buena parte del acto. Entre las principales conclusiones del diálogo figuró la necesidad de apostar por modelos de crecimiento más sostenibles y por políticas orientadas a priorizar la calidad frente a la cantidad en destinos sometidos a una fuerte presión turística.