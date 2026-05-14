La financiación y actividad de Cajamar generan un impacto en la economía murciana de 1.989 millones de euros y 29.232 empleos

El informe Impacto económico del Grupo Cooperativo Cajamar. 2025, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y coordinado por el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, Joaquín Maudos, refleja que la actividad realizada por Cajamar genera impactos económicos sobre la renta de los murcianos por importe de 1.989 millones de euros y la creación de 29.232 puestos de trabajo.

De forma desagregada, el impacto económico asociado a los préstamos concedidos en la Región de Murcia es de 1.799,9 millones y 27.302 empleos; mientras que el derivado de los gastos de explotación se traduce en 189,4 millones de euros y la creación de 1.930 puestos de trabajo.

A nivel nacional, el impacto económico asciende a 13.381 millones de euros (0,80% del PIB de España) y 196.633 empleos (0,94% del empleo de la economía española), derivados tanto de sus propios gastos de funcionamiento como a través de la financiación que concede a empresas y familias, que se materializa en aumentos del consumo y la inversión. Respecto a 2024, el impacto sobre la renta crece un 6,3% y el empleo generado, un 5,8%.

De manera desagregada, la banca cooperativa Cajamar, a través de sus gastos de funcionamiento, generó en España un valor añadido bruto de 1.274 millones de euros y 12.981 empleos. Por su parte, la financiación concedida en 2025 a través de créditos y préstamos a empresas y familias (14.634 millones de euros, el 2,5% de la financiación total otorgada en España) impactó en la economía española por importe de 12.108 millones de euros de renta y 183.652 empleos.

Con respecto a 2024, el impacto en renta derivado de la financiación concedida ha crecido un 7,4% y el empleo asociado, un 6,8%, en un contexto de mayor volumen de crédito pese a la reducción de los márgenes bancarios por la bajada del Euríbor, que pasó de un promedio anual del 3,274% en 2024 al 2,223 % en 2025.

Todo ello supone que, a nivel nacional, por cada euro de gasto de funcionamiento del Grupo, se generan 1,6 euros de renta, y por cada millón de gastos de funcionamiento se sostienen 16 puestos de trabajo. En el caso de los préstamos concedidos, por cada euro de préstamo al sector privado se genera 1 euro de renta, mientras que por cada millón de euros de préstamos se crean 12,5 puestos de trabajo.

A ello se suman las aportaciones directas e indirectas a las arcas públicas a través de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, con un total de 6.131 millones de euros, de los cuales 438 millones proceden de la actividad propia y 5.693 millones del impacto fiscal de la financiación concedida a empresas y hogares. Respecto a 2024, el retorno fiscal agregado crece un 3,2 %, impulsado principalmente por el incremento del 3,7 % en el impacto derivado de la financiación concedida.

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Por comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia concentran más de dos terceras partes del impacto total (el 69,4 %) de Grupo Cajamar, en línea con la distribución territorial del volumen de negocio del Grupo, presente en todas las provincias españolas a través de sus 952 oficinas y ventanillas rurales.