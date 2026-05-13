España debería construir viviendas a niveles de 2008 para paliar la demanda

La estructura urbana de España ha cambiado drásticamente en las últimas dos décadas, pasando de construir más de 600.000 viviendas en el 2008, en pleno “boom inmobiliario”, a 159.200 en 2025. Según los datos recogidos por iAhorro, en España hay un déficit de 983.000 viviendas. Si continúa el ritmo de edificación actual, el mercado necesitaría seis décadas para absorber esta carencia, una situación que coloca el acceso al hogar como uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos.

Un desplome productivo de la construcción de vivienda del 77%

La capacidad de generar nueva oferta se ha reducido de forma estructural. Si se analiza el bienio en el comienzo de la crisis inmobiliaria de 2007 y 2008, la industria construía cerca de 1.279.397 viviendas. En contraste, la media de construcción en 2024 y 2025 fue de 143.350 inmuebles.

Laura Martínez, portavoz de iAhorro, subraya que “incluso con la construcción de 159.2000 viviendas en 2025, la cifra es insuficiente para cubrir una demanda anual que se sitúa en 203.2000 peticiones. Este desajuste genera un “agujero” adicional de 44.000 casas solo en el ejercicio del año pasado, demostrando que la construcción no logra seguir el paso de las necesidades de la población”.

El aumento de la población incrementa el desequilibrio

El desequilibrio no solo responde a la baja producción, sino a una demografía que no se detiene. Entre 2014 y 2024, España sumó más de 2.155.643 de ciudadanos (un incremento del 4,6%), pasando de 46.464.053, en 2014, a 48.619.695 de personas en 2024.

Martínez advierte de que “las estadísticas oficiales de INE solo contemplan población empadronada, omitiendo a colectivos que también tienen necesidades habitacionales reales como estudiantes de Erasmus o inmigrantes en situación irregular”. Una “demanda invisible” que tensiona aún más el mercado.

Viviendas vacías: ¿mito o realidad?

iAhorro desglosa una realidad territorial muy dispar que impide utilizar el stock vacío como una solución a la vivienda, Aunque la media nacional de vivienda desocupada es del 14,4%, su ubicación está más centrada en la “España vaciada”, por lo que no coincide con los focos de demanda.

Porcentaje de viviendas vacías con Comunidad Autónoma / .

Mientras que la Comunidad de Madrid (6,4%) o País Vasco (6,5%) rozan la plena ocupación con una escasa oferta y una alta demanda habitacional. Comunidades como Galicia (28,8%) o Castilla-La Mancha (22,6%) cuentan con excedente de viviendas, pero una baja demanda.

En el caso específico de Madrid, con 7.009.268 de habitantes, ese 6,4% se traduce en una ocupación limitante. Sin un stock de reserva, cualquier mínimo repunte poblacional dispara automáticamente los precios al no existir margen de maniobra habitacional.

¿Es suficiente el plan estatal?

Para revertir esta tendencia en un plazo de 2 o 3 años, el sector debería recuperar los niveles de construcción de 2008, superando las 600.000 viviendas anuales. El actual Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé la construcción de 15.000 viviendas anules, solo cubriría el 1,5% del déficit acumulado cada año, resultado insuficiente para revertir la tendencia actual de escasez y precios de alza.

Cataluña, la región más afectada por allanamiento

A pesar de la crisis de la oferta de vivienda, los datos de conflictividad inmobiliaria muestran una estabilización reciente. Si bien el ratio de denuncias por cada 100.000 habitantes ha crecido significativamente desde 2010, la comparativa del último bienio refleja un descenso: Cataluña, la región más afectada, pasó de 7.009 denuncias en 2024 a 5.913 en 2025.

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Aún así, la concentración sigue siendo notable, con Cataluña aglutinando el 42,5% de los casos nacionales de allanamiento de 2024. Por su parte, las Islas Baleares registran el índice más alto por cada 1.000 habitantes (0,835), muy por encima de la media nacional de 0,608.