SAU Agroingenieros inaugura su nueva sede en El Estrecho de Fuente Álamo
La compañía refuerza su cercanía con agricultores y clientes del sector con un nuevo espacio orientado a la atención personalizada y la innovación
SAU Agroingenieros ha inaugurado su nueva sede en El Estrecho de Fuente Álamo, un espacio con el que la compañía continúa avanzando en su crecimiento y consolidando su compromiso con el sector agroalimentario de la Región de Murcia. La nueva oficina nace con el objetivo de ofrecer una atención más cercana y personalizada a clientes y colaboradores, además de seguir impulsando soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades del sector.
El acto de inauguración ha reunido a clientes, profesionales y personas vinculadas al entorno de la empresa, que han podido conocer de primera mano las nuevas instalaciones y compartir este momento tan especial para el equipo de SAU Agroingenieros.
Además, la nueva sede contará con un equipo liderado por Mariano Mendoza, ingeniero con una amplia trayectoria y experiencia en el Campo de Cartagena, que estará al frente de esta oficina junto a un nuevo equipo de ingenieros que se incorpora a la compañía.
Adela Martínez-Cachá, CEO de SAU Agroingenieros, ha destacado durante la inauguración que “esta nueva oficina representa un paso muy importante para nosotros porque nos permite seguir creciendo sin perder nuestra esencia: la cercanía, la profesionalidad y el compromiso diario con nuestros clientes y con el sector agrícola”.
Con esta apertura, la empresa de agroingeniería continúa reforzando su presencia en la Región de Murcia y su apuesta por un modelo de trabajo basado en la innovación, la confianza y el acompañamiento constante al agricultor.
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