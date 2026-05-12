SAU Agroingenieros inaugura su nueva sede en El Estrecho de Fuente Álamo

SAU Agroingenieros ha inaugurado su nueva sede en El Estrecho de Fuente Álamo, un espacio con el que la compañía continúa avanzando en su crecimiento y consolidando su compromiso con el sector agroalimentario de la Región de Murcia. La nueva oficina nace con el objetivo de ofrecer una atención más cercana y personalizada a clientes y colaboradores, además de seguir impulsando soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades del sector.

El acto de inauguración ha reunido a clientes, profesionales y personas vinculadas al entorno de la empresa, que han podido conocer de primera mano las nuevas instalaciones y compartir este momento tan especial para el equipo de SAU Agroingenieros.

Además, la nueva sede contará con un equipo liderado por Mariano Mendoza, ingeniero con una amplia trayectoria y experiencia en el Campo de Cartagena, que estará al frente de esta oficina junto a un nuevo equipo de ingenieros que se incorpora a la compañía.

Adela Martínez-Cachá, CEO de SAU Agroingenieros, ha destacado durante la inauguración que “esta nueva oficina representa un paso muy importante para nosotros porque nos permite seguir creciendo sin perder nuestra esencia: la cercanía, la profesionalidad y el compromiso diario con nuestros clientes y con el sector agrícola”.

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Con esta apertura, la empresa de agroingeniería continúa reforzando su presencia en la Región de Murcia y su apuesta por un modelo de trabajo basado en la innovación, la confianza y el acompañamiento constante al agricultor.