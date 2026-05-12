La Junta General de Accionistas de Banco de Crédito Social Cooperativo aprueba las cuentas de 2025

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco de Crédito Social Cooperativo, cabecera de Grupo Cooperativo Cajamar, ha aprobado el informe de gestión y las cuentas del ejercicio 2025. Asimismo, ha aprobado la propuesta de incorporación al Consejo de Administración de Pilar Sánchez, como consejera independiente, que comenzará el ejercicio de su actividad como miembro del Consejo una vez se materialice su inscripción en el Registro de Altos Cargos del Banco de España. A su vez, han sido reelegidos: Manuel Yebra, como consejero dominical y ejecutivo, y Antonio de Parellada y Marta de Castro, como consejeros dominicales.

El presidente de BCC-Grupo Cajamar, Bernabé Sánchez-Minguet, ha abordado durante su intervención la coyuntura geopolítica y económica del pasado ejercicio y ha manifestado que, “a pesar de los retos y dificultades que nos planteó el ejercicio 2025, ha sido un año excepcional, en el que hemos alcanzado notables resultados, con un beneficio neto consolidado de 349 millones de euros, acompañado de un crecimiento sostenido de nuestros volúmenes de negocio y cuotas de mercado”. Además, ha comentado: “Estas cifras confirman la solidez de nuestro proyecto, su utilidad y la aceptación por nuestra creciente base de clientes, afianzando nuestra posición entre las diez entidades significativas del sistema financiero español”.

Sánchez-Minguet ha destacado que “estos resultados son fruto de una estrategia clara y compartida, que renovamos con la aprobación de un nuevo Plan estratégico para el periodo 2025–2027. Este plan constituye la hoja de ruta con la que aspiramos a seguir creciendo, a seguir mejorando y a consolidar nuestro liderazgo en la banca cooperativa española”. Y ha explicado que “el plan refuerza nuestra posición como referente en el sector agroalimentario y refleja nuestra solidez, nuestros altos estándares éticos y una decidida orientación al cliente tanto interno como externo”.

El presidente de BCC-Grupo Cajamar ha resaltado que “el progreso de Grupo Cajamar ha estado acompañado por una ambiciosa apuesta por la sostenibilidad, integrada de manera transversal en nuestra estrategia y en la gestión del riesgo. Una decidida apuesta por el desarrollo del territorio donde operamos como vía de desarrollo y crecimiento propio. Y también una inversión continua e importante en tecnología, en ciberseguridad y, sobre todas ellas, en las personas”.

Sánchez-Minguet ha asegurado que “seguiremos impulsando la optimización de procesos, la agilidad y eficiencia operativa, así como el refuerzo de nuestras capacidades digitales y tecnológicas, apostando siempre por soluciones robustas y flexibles que garanticen la resiliencia de nuestro Grupo”.

Por último, ha señalado que en el pasado ejercicio se ha reafirmado “nuestra adhesión a los valores de la banca cooperativa, proyectando desde nuestros territorios una visión de largo plazo basada en la cercanía, la cohesión social y el apoyo al desarrollo económico responsable. Principios que guían nuestro trabajo y que se reflejan en la manera en que interactuamos con nuestros socios y clientes que no es más que personas que sirven a personas”.

Por su parte, el consejero delegado de BCC-Grupo Cajamar, Manuel Yebra, ha dado a conocer en detalle todas las cifras de la actividad financiera y no financiera en 2025.

Pilar Sánchez Núñez, nueva consejera de BCC

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco de Crédito Social Cooperativo-Grupo Cajamar ha aprobado la incorporación al Consejo de Administración de Pilar Sánchez Núñez, como consejera independiente, que dará comienzo al ejercicio de su actividad como miembro del Consejo una vez se materialice su inscripción en el Registro de Altos Cargos.

Pilar Sánchez Núñez, consejera independiente de Banco de Crédito Social Cooperativo. / La Opinión

Ingeniera agrónoma es Máster en Economía Monetaria y Financiera por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) del Banco de España y pertenece al Cuerpo de Estadísticos del Estado de la Administración Pública de España, es reconocida por su experiencia en economía aplicada, defensa de la competencia y regulación económica y políticas públicas, entre otras materias. Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la Administración Pública y organismo reguladores, siendo con anterioridad consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Cuenta con una amplia trayectoria en la CNMC, de la que fue nombrada consejera en 2020 hasta 2025. Ha estado adscrita a la Sala de Supervisión Regulatoria —de la que fue vicepresidenta en funciones entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024— y en 2025, lo estuvo, a la Sala de Competencia. Entre 2005 y 2013 fue consejera y vicepresidenta de la extinta Comisión Nacional de la Competencia y vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, y, de 1998 a 2003, subdirectora general de Concentraciones, Fusiones y Adquisiciones del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Ha desempeñado también funciones de alta responsabilidad en el ámbito gubernamental. De 2013 a 2018, como vocal asesora del secretario de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital; de 2018 a 2020 como vocal asesora en Agenda Digital del Gabinete de la ministra de Economía, y ese mismo año, como vocal asesora en Transformación Digital del Gabinete de la vicepresidenta Tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Asimismo, ha sido miembro de los consejos de administración de Red.es e INCIBE.

Entre otras responsabilidades, de 2003 a 2005 fue consultora a tiempo completo del Banco Mundial en Washington, participando en proyectos internacionales de infraestructuras público‑privadas, reformas estructurales y mejora de la competitividad en América Latina.

En el ámbito académico ha participado como profesora invitada en el Máster de Economía Industrial en la Universidad Carlos III (Madrid), en el Máster de Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, en el Máster de Derecho de la Energía del Club Español de la Energía y en el Curso de Defensa de la Competencia del Instituto de Empresa. Además, ha sido miembro del Patronato de la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, desde 2009 hasta 2024, y miembro de la Comisión Ejecutiva desde 2010 hasta 2024.

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Asimismo, es autora de numerosos artículos sobre competencia, agenda digital, energía y telecomunicaciones.