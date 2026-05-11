El Gobierno da garantías totales a las aerolíneas de que tendrán queroseno todo el verano “incluso si mañana cierra la frontera”

El Gobierno mantiene una vigilancia permanente sobre los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. Uno de los impactos que ha hecho saltar las alarmas en toda Europa es el miedo a una escasez de queroseno -el combustible que utilizan los aviones- por el bloqueo del petróleo y los carburantes que llegan en barco al continente a través del estrecho de Ormuz. El Ejecutivo mantiene su mensaje de tranquilidad a aerolíneas y viajeros (“tranquilidad vigilante”, se matiza) y da garantías totales de que habrá suministro de queroseno pleno durante todo el verano, un momento crítico para el sector turístico en plena temporada alta.

“El suministro de queroseno está garantizado. Incluso si se cerrará mañana la frontera pasaríamos el verano con normalidad”, ha sentenciado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en un desayuno informativo. El Ministerio para la Transición Ecológica está monitorizando justo al sector petrolero y el gasista la evolución de las llegadas de petróleo, combustibles y gas natural desde el inicio de la escalada bélica en Oriente Medio, y se dan garantías de que el país cuenta con reservas equivalentes a 90 días de consumo, al tiempo que las ocho refinerías del país están maximizando su producción y su abastecimiento para blindarse frente al golpe de la crisis internacional.

El Ejecutivo lleva días insistiendo en que España tiene una situación "privilegiada" en materia de suministro de queroseno frente a la escasez más acuciante a la que se enfrentan otros países europeos. España produce el 80% de su queroseno gracias a que cuenta con ocho refinerías, además de disponer de unas reservas que la hacen menos dependiente de las importaciones en un momento crucial con el bloqueo de gran parte de los productos petrolíferos procedente de varios países de Oriente Medio. “Si tenemos este escenario no es por fortuna, es por el trabajo de años”, ha subrayado Groizard, ensalzando las inversiones realizadas por Repsol, Moeve y BP para tener las refinerías “más competitivas y más versátiles” que en otros países europeos.

En este contexto, la Comisión Europea ha planteado que los estados miembros pongan en marcha un programa de reparto de queroseno para sortear la escasez en algunos países. El Gobierno ha mostrado su disposición a participar en este reparto para ayudar a otros estados miembros, pero con una salvedad. “España es solidaria”, ha dicho Groizard, pero lo será “bajo la premisa de que primero esté garantizado el suministro propio”.

En cualquier caso, el secretario de Estado de Energía ha destacado que “tener ventaja no es tener inmunidad”, y ha reconocido que España como el resto de países está expuesta a la escalada de precios energéticos que está provocando la guerra. "Lo que sabemos seguro es que, aunque termine el conflicto mañana mismo, las infraestructuras dañadas, la necesidad de reponer los flujos comerciales hará que los impactos, al menos económicos, duren un tiempo".

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Bruselas ya ha cifrado el sobrecoste de la crisis energética para Europa en 30.000 millones de euros por la subida de los precios energéticos, por lo que Groizard ha defendido la necesidad de avanzar en la sustitución de los combustibles fósiles. "Cada euro de más que pagamos, cada euro que se encarece por un fósil que no desplazamos o que no sustituimos por fuentes autóctonas de una forma u otra, es un euro que no nos está ayudando a ser más fuertes en la siguiente crisis". Y el secretario de Estado de Energía ha ensalzado la gran "ventaja competitiva" que tiene España con el despliegue masivo de renovables, que está permitiendo ahora, a diferencia de lo que se vivió en la anterior crisis por la guerra de Ucrania, que la factura eléctrica para los consumidores "esté protegida" y no esté registrando grandes subidas.