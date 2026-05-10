Hozono Global, finalista del Premio de Rehabilitación y Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de la CNC

El Grupo Hozono Global ha sido seleccionado como una de las tres empresas finalistas del Premio de Rehabilitación y Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico, convocado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en el marco de la Noche de la Construcción.

La candidatura de la compañía ha sido reconocida por las obras de restauración del imafronte de la Catedral de Murcia ejecutadas por Orthem–Grupo Hozono Global, una intervención de gran complejidad técnica y artística que permitió recuperar la imagen original de uno de los principales emblemas del patrimonio de la Región.

Este galardón forma parte de los Premios CNC, que tienen como objetivo reconocer intervenciones destacadas que contribuyen a la recuperación, protección y puesta en valor del patrimonio. La iniciativa busca, además, poner en valor el papel de las empresas en el desarrollo social, económico y medioambiental.

La segunda edición de estos premios se celebrará el 19 de mayo de 2026 en el CaixaForum de Madrid, en un encuentro que reunirá a representantes del sector para reconocer las mejores iniciativas del año.

Noticias relacionadas

El fallo del jurado se dará a conocer durante el acto de entrega de premios, en el que se distinguirán los proyectos más relevantes en distintas categorías vinculadas a la excelencia constructiva.