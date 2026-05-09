Un teléfono que se convierte en un puente entre generaciones

En un mundo que avanza constantemente, en plena obsesión por la Inteligencia Artificial, parece que la sociedad está olvidando algo esencial: la inteligencia más avanzada que existe no se ha programado, se ha heredado. Porque hay cosas que ni la tecnología más puntera puede alcanzar, ese saber profundo que nace de la experiencia intergeneracional, Espacio Mediterráneo, en Cartagena, pone en marcha 'Inteligencia Generacional' una iniciativa para poner en valor algo que nunca pierde importancia: la experiencia de quienes más han vivido.

Esta iniciativa, cuenta con la colaboración del Centro de Dia Santa Teresa de Cartagena, donde se instala un teléfono muy especial pensado para recoger las voces y vivencias de las personas mayores. Manteniendo la estética de un teléfono fijo tradicional, un objeto cotidiano y cercano para ellos, el dispositivo incorpora tecnología capaz de grabar tanto voz como vídeo, permitiendo registrar recuerdos, consejos y reflexiones dirigidas a las nuevas generaciones.

Una vez recopilados todos esos testimonios, el propio teléfono viaja hasta Espacio Mediterráneo para convertirse en el centro de un set experiencial creado especialmente para la campaña.

Este espacio invita a los visitantes a detenerse, descolgar el teléfono y desconectar por un momento del ritmo diario para conectar con la voz de la experiencia.

Al otro lado esperan las historias y aprendizajes grabados por los mayores, creando un puente emocional entre generaciones a través de la escucha y la cercanía.

Espacio Mediterráneo ha recibido hoy la visita de algunos de los protagonistas de estas experiencias y reflexiones para conocer el espacio in situ, el cual reivindica el valor de escuchar, compartir y mantener viva una inteligencia tan importante como la experiencia.

'Inteligencia Generacional' forma parte de 'Espacio Comprometido', la iniciativa social de Espacio Mediterráneo desde la que el centro comercial impulsa acciones de concienciación y proyectos vinculados a causas sociales y medioambientales que impactan directamente en la sociedad y en el entorno que compartimos.

Esta iniciativa se enmarca en Caring for Communities, el programa de impacto social impulsado por el área de Property Management de CBRE en Iberia, cuyo objetivo es convertir los activos inmobiliarios en espacios con propósito, capaces de generar un impacto positivo y duradero en las comunidades en las que se integran. Con Caring for Communities, CBRE reafirma su compromiso de cuidar de las personas, potenciar el valor social de los activos y contribuir al desarrollo de comunidades más inclusivas, humanas y conectadas.

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En línea con este compromiso, los centros gestionados por CBRE desarrollan acciones de educación intergeneracional que fomentan el encuentro, el aprendizaje mutuo y el intercambio de experiencias entre distintas generaciones. A través de estas iniciativas, los espacios comerciales se convierten en lugares de conexión social, donde jóvenes y personas mayores comparten conocimientos, valores y vivencias, reforzando el sentimiento de comunidad y pertenencia.