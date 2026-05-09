Feria
La mayor exposición comercial de vehículo seminuevo llega a la Región
Medio centenar de empresas, principalmente concesionarios y compraventas, se dan cita en Ifepa para la 22 edición del Salón del Vehículo de Ocasión
El 22 Salón del Vehículo de Ocasión ha abierto sus puertas en Ifepa, consolidado como la mayor exposición comercial de vehículo seminuevo y de ocasión en la Región de Murcia y uno de los principales motores de venta del sector en la zona del Sureste de España.
El evento ofrece una ocasión inmejorable para acceder, en un único espacio, a una amplia y representativa selección de vehículos seminuevos, km 0 y de ocasión disponibles en el mercado actual. Esta concentración facilita la experiencia del visitante, que puede optimizar tiempos y desplazamientos, comparando múltiples alternativas de forma ágil, cómoda y eficiente.
En esta edición están participando cerca de cincuenta empresas, principalmente concesionarios y compraventas, que ocupan una superficie expositiva de 27.000 metros cuadrados. La mayoría proceden de la Región de Murcia y presentan en torno a un millar de vehículos, que se van renovando conforme se producen ventas, garantizando así una oferta constante, variada y actualizada durante toda la duración del Salón.
Además los visitantes pueden ver motos eléctricas, aumentando de esta forma la oferta de movilidad sostenible.
El acto de inauguración oficial estuvo presidido por el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez Carrasco, acompañado por el presidente del Comité Ejecutivo de la Institución Ferial, Pedro Ángel Roca Tornel, y el director general de Ifepa, Antonio Miras Morente, junto a diversas autoridades regionales y locales.
El Salón permanecerá abierto este sábado de 10 a 20.30 horas y el domingo de 10 a 20 horas.
Más información en www.ifepa.es
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