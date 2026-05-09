LifeTech Summit 2026 activará 60 millones en inversiones en startups

España sigue ganando posiciones en la carrera europea por liderar la inversión en ciencia, lifesciences, conocimiento profundo y transferencia, y el LifeTech Summit 2026 se presenta como uno de los principales catalizadores de este movimiento, el que ya han confirmado su presencia sesenta inversores y contará con capacidad para movilizar 60 millones de euros en inversiones en startups científico-tecnológicas.

El evento, que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de mayo (inscripción gratuita) en UCAM HItech, el hub de innovación y aceleración empresarial de la UCAM y perteneciente a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de Fundación INCYDE, reunirá en un mismo espacio a los principales fondos de venture capital, inversores institucionales, banca y vehículos especializados en deeptech, con el respaldo de Info Región de Murcia, CaixaBank DayOne, CMG MedDev, Letslaw, IDEA Design Mindset, Herrero & Asociados y BIGBAN Investors Spain como patrocinadores, y con un objetivo claro: captar las mejores oportunidades en biotecnología, salud digital y tecnologías científicas con alto potencial de escalado.

Capital listo para entrar en fases tempranas

El interés inversor no es teórico. Los fondos que acudirán al LifeTech Summit operan activamente en el mercado, centrados principalmente en fases pre-seed y seed, donde se está concentrando la mayor parte del dealflow científico en España.

Firmas como Clave Capital, BeAble Capital, Capital Cell, First Drop, Startup Explorer, Suda Partners, DraperB1, Inveready, Noso Capital, BStartup Banco Sabadell o Mondragon Ventures, junto a actores institucionales y empresas como Cinfa, Enisa, KPMG y representantes del sistema sanitario buscan posicionarse en proyectos que combinan ciencia y modelo de negocio en un momento especialmente competitivo.

A este ecosistema se suman vehículos especializados en deeptech y plataformas de inversión junto a redes de business angels que están intensificando su presencia en este tipo de activos, tradicionalmente más complejos pero con mayor potencial de retorno.

Más de 100 startups científicas en dos días

El principal activo del LifeTech Summit es la concentración de oportunidades: más de 100 startups de base científico-tecnológica con un fuerte peso del sector salud (alrededor del 80%) se darán cita en el evento. Por eso, durante la celebración de esta cuarta edición se espera una vez más batir el récord de reuniones ‘1to1’.

Se trata de startups con origen en universidades, hospitales y centros de investigación que están desarrollando soluciones en áreas como diagnóstico avanzado, inteligencia artificial aplicada a rehabilitación, biometría clínica o terapias digitales.

El 40% de estas startups se encuentran en fase seed, lo que convierte el evento en un punto estratégico para inversores que buscan entrar en fases tempranas con alto potencial de crecimiento.

Un mercado que ya está cerrando operaciones

El LifeTech Summit no es solo un escaparate. En la edición anterior, las startups participantes buscaban más de 85 millones de euros, de los cuales 25 millones ya estaban comprometidos durante el propio evento, confirmando su papel como generador real de operaciones.

El formato está diseñado para acelerar el cierre de inversión: más de 1.000 reuniones one-to-one entre startups e inversores, agendas cerradas previamente y un entorno que facilita procesos de due diligence que continúan tras el evento.

El 'dealflow' científico que busca el capital público y privado

Uno de los factores diferenciales del Summit es la alineación con los grandes instrumentos de financiación pública, especialmente el CDTI, que encuentra en el evento un acceso directo a proyectos deeptech en salud, alimentación y deporte.

Para el inversor privado, esto reduce riesgos: muchas de las startups presentes ya están respaldadas o en proceso de obtener financiación pública, lo que actúa como validación tecnológica y palanca para la coinversión. El mensaje es claro: el LifeTech Summit concentra en dos días el pipeline de proyectos científicos que el capital está buscando en España.

España acelera su posicionamiento en inversión científica

En un contexto europeo donde la competencia por el talento científico y la innovación tecnológica es cada vez mayor, España empieza a consolidarse como un mercado atractivo para la inversión en ciencia aplicada.

El crecimiento del capital riesgo especializado, junto al desarrollo de marcos regulatorios favorables y el peso del sistema científico está generando una ventana de oportunidad que eventos como LifeTech Summit están capitalizando.

Noticias relacionadas

Con 60 millones de euros en juego, más de 100 startups y decenas de inversores activos, el Summit se posiciona como uno de los principales puntos de entrada al ecosistema deeptech español.