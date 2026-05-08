IREN, el nuevo fenómeno bursátil de la IA en Wall Street, compra la española Nostrum por hasta 170 millones

El gigante australiano de centros de datos IREN —una de las niñas bonitas del boom de la inteligencia artificial (IA) en Wall Street— desembarca en Europa con la compra de la española Ingenostrum (Nostrum Group). Fuentes del sector, basándose en operaciones similares, calculan que la compra está entre 160 y 170 millones de euros.

Un rally del 725% impulsado por Microsoft y Nvidia

IREN ha vivido un rally meteórico en Wall Street —del 725% en el tecnológico Nasdaq en el último año— tras firmar acuerdos con varios integrantes de los Siete Magníficos como Microsoft y Nvidia. El grupo australiano consolidado como uno de los jugadores clave en el mercado de centros de datos. Con esta adquisición, IREN agrega alrededor de 490 millones de capacidad eléctrica asegurada a una cartera que ahora marca los 5.000 megavatios (MW). En Norteamérica, IREN cuenta con seis centros de datos, mientras que Nostrum cuenta con una cartera de seis proyectos en España.

Los asesores detrás

El despacho Linklaters ha asesorado a IREN en la operación, junto con EY. Nostrum Group, por su parte, ha contado con el respaldo de BBVA, la firma legal White & Case, además de Montero Aramburu & Gómez-Villares-Atencia y Piedmont Advisors.

El consejero delegado de Nostrum Group, Gabriel Nebreda, ha valorado de forma positiva la operación. "Estamos orgullosos de unirnos a IREN para acelerar el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial en Europa", ha manifestado. "Combinando nuestra sólida capacidad de ejecución local con la visión, experiencia y plataforma global de IA de IREN, estamos creando una compañía única, bien posicionada para responder a la creciente demanda de los clientes en Europa".

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En paralelo, Daniel Roberts, fundador y co-consejero delegado de IREN, ha agregado que la adquisición de Nostrum "establece una plataforma estratégica en Europa" para la cotizada australiana. "Nostrum añade sitios de alta calidad, un equipo local experimentado y una posición líder en un mercado atractivo para infraestructura de IA".