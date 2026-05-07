Evento
Los Alcázares se convierte en epicentro de la innovación tecnológica
#PowerUS aterriza el 15 y 16 de mayo con una convención que fusiona formación, networking y experiencias de ocio para toda la familia
La Región de Murcia se prepara para acoger uno de los eventos tecnológicos más esperados del año. Los próximos 15 y 16 de mayo, el Hotel 525 de Los Alcázares será el escenario de #PowerUS, una convención que rompe moldes al combinar el rigor formativo de un congreso profesional con la atmósfera vibrante de un festival mediterráneo.
La iniciativa, impulsada por MTIP y PowerUs, nace con una premisa clara: acercar las últimas tendencias en Inteligencia Artificial y Power Platform a profesionales, empresas y familias, sin necesidad de desplazarse a grandes capitales tecnológicas internacionales. «Murcia es poder. Murcia es #PowerUS«, reza el lema de un evento diseñado para demostrar que la excelencia tecnológica también se cultiva en el litoral murciano.
La convocatoria se estructura en dos jornadas diferenciadas pero complementarias. El viernes 15 de mayo está dedicado exclusivamente al ámbito corporativo: una jornada formativa bonificable a través de FUNDAE, organizada junto a Senda Gestión, centrada en la automatización de procesos, la configuración de agentes inteligentes y la aplicación práctica de Microsoft 365 en entornos laborales reales. Con un aforo limitado y un precio promocional de 150 euros más IVA, esta sesión promete reducir hasta diez horas semanales de carga laboral mediante la digitalización eficiente.
El sábado 16 de mayo da paso a la convención abierta, articulada en dos itinerarios paralelos: uno orientado a perfiles de negocio y bienvenida, ideal para quienes se inician en estas tecnologías; y otro técnico/especialización, dirigido a profesionales IT que buscan casos de uso avanzados. Entre las ponencias destacadas figuran intervenciones sobre el impacto de la IA en la toma de decisiones, técnicas de prompting para DAX en Power BI, o la construcción de «restaurantes autónomos» con decisiones en tiempo real.
El cartel de ponentes refleja la ambición del proyecto. Hasta seis especialistas en activo, varios de ellos distinguidos con el galardón Microsoft Most Valuable Professional (MVP), liderarán los módulos formativos. Nombres como Miguel Egea, experto en arquitectura de datos; Sonia Montagud, ingeniera especializada en diseño de agentes; o Diego Martín, formador oficial en herramientas Microsoft, garantizarán un enfoque práctico: «Sin teoría interminable. Solo resultados medibles», aseguran los organizadores.
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