Veolia factura 11.427 millones en el primer trimestre, un 2,1% más, y confirma sus objetivos para 2026

Veolia cerró el primer trimestre de 2026 con una facturación de 11.427 millones de euros, frente a los 11.507 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. A perímetro y tipos de cambio constantes, los ingresos crecieron un 1%, mientras que el avance fue del 2,1% al excluir el efecto de la caída del precio de la energía, según ha informado el grupo francés de servicios medioambientales.

La compañía elevó su ebitda un 5,1% entre enero y marzo, hasta los 1.766 millones de euros, en línea con sus previsiones anuales. El margen de ebitda se situó en el 15,5%, con una mejora de 73 puntos básicos, y el ebit corriente alcanzó los 971 millones, un 7,2% más a perímetro y tipos de cambio constantes.

La directora general de Veolia, Estelle Brachlianoff, destacó que los resultados del trimestre muestran “la solidez del perfil de crecimiento” del grupo y confirman sus perspectivas de desarrollo. La ejecutiva subrayó que la compañía se apoya en la demanda de servicios esenciales y en la seguridad ecológica, con un modelo de negocio poco expuesto a los ciclos económicos y a la inflación.

Por actividades, el crecimiento estuvo impulsado por Agua y Energía. El negocio de Agua avanzó un 2% a perímetro y tipos de cambio constantes, apoyado en revisiones tarifarias y mayores volúmenes. Energía creció un 4,1% excluyendo el impacto del precio de la energía, mientras que Residuos se mantuvo prácticamente estable, con una variación del -0,1%, afectado por menores volúmenes, la caída de los precios del papel y del plástico y condiciones meteorológicas adversas.

En términos geográficos, Veolia destacó el buen comportamiento internacional, con un crecimiento del 3,1% en América, Asia-Pacífico y África-Oriente Medio. En Europa, los ingresos aumentaron un 0,8%, aunque el avance fue del 3% al excluir el efecto del precio de la energía. En Iberia, la facturación ascendió a 711 millones de euros, un 3,2% más a perímetro y tipos de cambio constantes, impulsada por la buena evolución del negocio de Agua, beneficiado por una revisión favorable de tarifas en España, y por el aumento de volúmenes y obras en Energía.

El grupo mantuvo además su disciplina operativa, con 96 millones de euros en ganancias de eficiencia en el primer trimestre, en línea con su objetivo anual de superar los 350 millones. La deuda financiera neta se situó en 20.797 millones de euros, aunque Veolia aseguró que se mantiene bajo control gracias a la mejora del flujo de caja libre neto y a una gestión estricta de las inversiones industriales y del capital circulante.

La compañía también avanzó en su transformación hacia negocios más internacionales y tecnológicos. Veolia prevé cerrar en junio la adquisición de Clean Earth, especializada en residuos peligrosos en Estados Unidos, tras recibir las autorizaciones de competencia y de los accionistas de Enviri. Además, prepara un programa de desinversiones de más de 2.000 millones de euros que se ejecutará en los dos años posteriores al cierre de esa operación.

Centros de datos

En paralelo, el grupo reforzó su apuesta por los centros de datos y la microelectrónica, dos mercados en los que aspira a superar los 1.000 millones de euros de ingresos anuales en 2030. Veolia ha lanzado la oferta global 'Data Center Resource 360', centrada en la gestión del agua, la producción local de energía y el tratamiento de residuos peligrosos para infraestructuras digitales. En este ámbito, colabora con Amazon para reutilizar aguas residuales tratadas en la refrigeración de centros de datos.

Veolia también quiere acelerar el uso de soluciones digitales e inteligencia artificial en sus planes de eficiencia. Su objetivo es que estas herramientas generen el 50% de las ganancias de eficiencia operativa en 2030, frente al 23% registrado en 2025.

Noticias relacionadas

Con estos resultados, el grupo confirmó todos sus objetivos para 2026: crecimiento orgánico sólido de la facturación excluyendo el precio de la energía, aumento del ebitda de entre el 5% y el 6%, incremento de al menos el 8% del resultado neto corriente atribuible al grupo a tipo de cambio constante y excluyendo 'Clean Earth', y crecimiento del dividendo en línea con el beneficio neto corriente por acción. También mantiene el compromiso de situar el ratio de deuda neta sobre ebitda en un nivel igual o inferior a tres veces, excluyendo 'Clean Earth'.