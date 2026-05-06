La startup murciana que transforma la vida de personas amputadas

La startup Limbium Makers ha sido galardonada en los Premios EmprendeXXI como la empresa innovadora con mayor potencial e impacto en la Región de Murcia. Estos premios, impulsados por Enisa, a través del Ministerio de Industria y Turismo, CaixaBank a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, celebran este año su 19.ª edición. La entrega territorial de estos galardones cuenta con el apoyo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

En la presente edición, los premios han puesto el acento en identificar y reconocer proyectos que generen valor a través de la tecnología, mejoren la vida de las personas y cuiden el planeta con soluciones tecnológicas.

Limbium Makers es una empresa que se dedica al diseño y fabricación de prótesis de miembro superior accesibles y de alta calidad, con el objetivo de cubrir una necesidad no atendida en el mercado español y mejorar la calidad de vida de personas amputadas. El proyecto presentado por su CEO, Alberto Martínez Ramos, ha resultado seleccionado entre las 36 candidaturas que se han presentado en la última edición de los galardones en la Región de Murcia, lo que implica un crecimiento del 3% respecto a las candidaturas presentadas en la edición anterior de estos premios en la Región de Murcia. Los Premios EmprendeXXI se han consolidado como un referente clave para el ecosistema emprendedor tanto a nivel nacional como autonómico.

En la entrega de premios han estado presentes la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García; la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón; el director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Joaquín Gómez; la directora de Emprendimiento y Estrategia de Enisa, Rocío Castrillo; la directora del CEEIM, Esther Peñalver; o la directora del CEEIC, Nuria Castillo; entre otros.

El jurado encargado de seleccionar la empresa ganadora ha estado compuesto por nombres relevantes del ecosistema regional de emprendimiento. Además, ha contado con la presencia del CEO de INTECC y ganador de los PEXXI24, Julian Aguilera; y del CEO de Planificación Quirurgica y ganador de los PEXXI19, Conrado Miguel Baño; que han podido valorar a sus predecesores y hablar de su experiencia dentro de esta iniciativa.

Reconocimiento a la innovación

Gracias a esta distinción, Limbium Makers ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros. Además, la compañía tendrá acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye diversas formaciones y conexiones con partners internacionales durante varios días en Berlín, en colaboración con ESADE. Limbium Makers también tendrá la oportunidad de participar en los Investors Day EmprendeXXI, unas jornadas durante las cuales podrá mantener contacto con el ecosistema inversor y empresas interesadas en colaborar con el emprendimiento.

En paralelo, la compañía formará parte de la comunidad AlumniXXI, que ha logrado erigirse como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI. Se trata de una iniciativa que combina una comunidad virtual y encuentros presenciales, que favorece los vínculos y sinergias entre las personas premiadas y el ecosistema emprendedor e innovador.

Además de Limbium Makers, en el evento han participado el resto de start-ups finalistas en la Región de Murcia, que han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos:

CarHub es una plataforma digital especializada en la importación de vehículos que permite acceder de forma sencilla y segura a las mejores ofertas del mercado automovilístico europeo, gestionando todo el proceso de compra y ofreciendo entrega a domicilio.

es una plataforma digital especializada en la importación de vehículos que permite acceder de forma sencilla y segura a las mejores ofertas del mercado automovilístico europeo, gestionando todo el proceso de compra y ofreciendo entrega a domicilio. Digital Data Farm: desarrolla soluciones digitales aplicadas a la agricultura de precisión, orientadas a optimizar el uso del riego y mejorar la eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad de las explotaciones agrícolas mediante el uso de datos y tecnología avanzada.

desarrolla soluciones digitales aplicadas a la agricultura de precisión, orientadas a optimizar el uso del riego y mejorar la eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad de las explotaciones agrícolas mediante el uso de datos y tecnología avanzada. Vasomaly: es una empresa tecnológica centrada en el desarrollo de soluciones avanzadas de análisis y segmentación de imágenes médicas de tomografía computarizada, facilitando la detección automática de patologías en redes vasculares mediante tecnología innovadora

es una empresa tecnológica centrada en el desarrollo de soluciones avanzadas de análisis y segmentación de imágenes médicas de tomografía computarizada, facilitando la detección automática de patologías en redes vasculares mediante tecnología innovadora Wesog Systems: es una startup de Inteligencia Artificial que desarrolla algoritmos avanzados para optimizar procesos de búsqueda, etiquetado y verificación de activos audiovisuales, ofreciendo soluciones eficientes para el sector de la comunicación y los contenidos digitales.

Impulso al ecosistema emprendedor

Desde su creación en 2007, los Premios EmprendeXXI han repartido casi 10 millones de euros en premios y acciones de acompañamiento que han beneficiado a más de 560 empresas. En esta edición se entregarán 19 premios regionales a las empresas con mayor impacto en su territorio (uno por comunidad autónoma y dos en Portugal); como novedad, ocho Premios Retos del Mañana a las startups que ofrecen las mejores soluciones en Business Transformation, Human & Wellbeing y Living Planet; dos accésit transversales centrados en Impacto Social e Innovación Disruptiva, así como un Reconocimiento AlumniXXI a la Escalabilidad a la empresa de la comunidad DayOne AlumniXXI con una trayectoria destacada por su crecimiento e impacto global.

A nivel nacional, la entrega de los galardones que, en su 19.ª edición, se han consolidado como los premios con mayor trayectoria y reconocimiento, tendrá lugar el 27 de mayo en una gala que se celebrará en Barcelona.

Los galardones cuentan con el apoyo de diferentes empresas del grupo, áreas de negocio y divisiones de CaixaBank: AgroBank, imagin, VidaCaixa, CaixaBank Séniors, MicroBank, CaixaBank Real Estate & Homes, CaixaBank Payments & Consumer, CaixaBank Hotels & Tourism, CaixaBank Food&Drinks, CaixaBank Tech, Sostenibilidad, Banca Privada, Banca de Empresas, Innovación y CaixaBank Dualiza.

Sobre Enisa

La Empresa Nacional de Innovación es una sociedad pública adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, cuya misión es contribuir a que proyectos viables e innovadores, impulsados por startups y pequeñas y medianas empresas españolas, encuentren la financiación necesaria para desarrollarse y competir en un mercado global.

Este impulso financiero se materializa en préstamos participativos de entre 25.000 y 1,5 millones de euros. Se trata de una alternativa de financiación que se ajusta de manera especialmente adecuada a las necesidades de la pyme y no exige ningún otro aval ni garantía de que un proyecto empresarial sólido y la solvencia profesional de su equipo gestor.

Además, Enisa es la entidad certificadora para las empresas emergentes que quieren aprovechar los beneficios fiscales y las particularidades de la llamada Ley de Startups, una legislación pionera en Europa que crea un entorno legal favorable para el crecimiento y el éxito de las startups.

Desde que Enisa inició la concesión de préstamos participativos, ha invertido más de 1.400 millones de euros en más de 9.600 préstamos para financiar a más de 8.300 empresas.

Sobre CaixaBank DayOne

DayOne es la división de CaixaBank especializada en empresas tecnológicas y sus inversores. Su objetivo es acompañar en todas las fases de crecimiento a las empresas de base tecnológica, de rápido desarrollo y con un ámbito de actuación global, que llevan a cabo actividades de valor añadido con soluciones específicas.

DayOne ha ampliado su propuesta de valor con un instrumento de venture debt, con una dotación inicial de 150 millones de euros destinados a impulsar el crecimiento de scaleups y startups consolidadas de base tecnológica, en España y Portugal. También dispone de servicios especializados para inversores que apoyan el crecimiento del ecosistema (Business Angels, Venture Capital y Corporates). Además, desarrolla una labor de banca relacional con los diferentes actores del ecosistema, facilitando las relaciones, las sinergias, el conocimiento y la innovación mediante alianzas estratégicas.

Para contribuir al desarrollo de jóvenes empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento, la entidad impulsa cada año, desde su creación en 2007, los Premios EmprendeXXI. Estos galardones se han convertido en un reconocimiento consolidado en el territorio y de referencia para startups de España y Portugal. Además, cuenta con un programa de innovación abierta para apoyar las startups.

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Actualmente, DayOne cuenta con espacios físicos en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Málaga, y tiene gestores de negocio en Murcia, Castilla y León, Canarias, Sevilla, Galicia y Cataluña. En estos momentos, ya cubre y presta servicios especializados en 14 comunidades autónomas. Los centros DayOne están concebidos como hubs para el encuentro de talento y capital. Su función principal es servir de punto de reunión entre los fundadores de empresas tecnológicas, los socios que les ayuden a hacer crecer su negocio y los inversores interesados en empresas innovadoras con potencial de crecimiento.