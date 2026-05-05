UCAM Endowment acerca la cultura financiera a cientos de estudiantes

Con el objetivo de abordar cuestiones de actualidad económica y financiera, así como el impacto que acontecimientos geopolíticos pueden tener en el comportamiento de los inversores, UCAM Endowment ha organizado una nueva actividad en el campus de Murcia de la Universidad Católica. Cientos de estudiantes llenaron el templo del Monasterio de Los Jerónimos para conocer los nuevos escenarios de inversión de la mano de Clara Ortega, miembro del equipo de Ventas de BlackRock en Iberia, quien impartió la conferencia ‘BlackRock y el nuevo escenario de inversión’.

En el acto, al que también asistieron empresarios y representantes de las entidades del Business Club de la Universidad, también intervinieron Eugenio López, director de UCAM Endowment, y José Luis Mendoza, director de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica, quienes destacaron la importancia de acercar la cultura financiera a la sociedad y fomentar una inversión responsable y formada.

UCAM Endowment es un patrimonio que la Universidad está construyendo con una visión de largo plazo. Su finalidad es que, con el paso de los años, los rendimientos obtenidos puedan destinarse a proyectos estratégicos de la institución, como infraestructuras, evangelización, becas para estudiantes, apoyo a deportistas u otras iniciativas que contribuyan al desarrollo de la Universidad y de su comunidad.

Una parte fundamental del proyecto es el UCAM University Fund, un fondo público de renta variable internacional de gestión activa que, desde el inicio de su gestión, acumula una revalorización superior al 20%. Su estrategia apuesta por la diversificación global, tanto geográfica como sectorial, con una visión de largo plazo e incorporando criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno (ISR) en la selección de activos, en línea con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. El fondo está disponible a través de la plataforma MyInvestor y permite realizar aportaciones desde 10 euros. A través de este vehículo, cualquier persona puede construir un patrimonio sólido y sostenible generando, además, un impacto positivo a través de iniciativas sociales, educativas y solidarias promovidas por la Universidad.

Noticias relacionadas

El encuentro puso de manifiesto el creciente interés de la sociedad por el mundo de las inversiones, motivado tanto por la incertidumbre económica actual como por una mayor preocupación por la gestión del patrimonio personal e institucional. En este sentido, Eugenio López destacó “la necesidad de formar a las personas para que puedan invertir con conocimiento, prudencia y seguridad”.