Escribano (EM&E) rompe con Indra al colocar en el mercado su 14,3% y sale de la compañía

Los hermanos Escribano han puesto fin de una manera abrupta a una de las operaciones empresariales y estratégicas que más ríos de tinta ha hecho correr en los últimos tiempos. Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar del expresidente de Indra, Ángel Escribano, ha colocado en el mercado su 14,3% del capital, valorado en 1.200 millones, apenas tres semanas después de ser cesado tras las presiones del Gobierno, que controla un 24% en el capital, según ha confirmado EL PERIÓDICO. El porcentaje de acciones estaría valorado en 1.320 millones a precios de sus acciones este martes, por lo que la plusvalía rondaría más de 900 millones.

La oposición frontal del Gobierno a que Indra comprase o se fusionase con EM&E, formalmente al descubrir un conflicto de interés, llevó a una batalla total entre Ángel Escribano y la oficina económica de Moncloa, que lidera Manuel de la Rocha y que se saldó con la renuncia del primero. La crisis se había cerrado con el ascenso a la presidencia de Ángel Simón, exconsejero delegado de Criteria Caixa, para sustituir a Ángel Escribano.

La maniobra de los Escribano puede interpretarse, al mismo tiempo, como un intento de despejar el camino para una futura negociación. Al vender su participación y abandonar el consejo, la familia elimina los principales elementos que habían bloqueado el análisis de una integración. EM&E dio por terminadas las conversaciones al considerar que no se daban las condiciones necesarias, pero el consejo de Indra ya había calificado la operación como estratégica y había dado mandato al consejero delegado, José Vicente de los Mozos, para negociarla.

Para muchos actores del sector de la defensa ambas compañías están condenadas a entenderse: Indra por ganar mayor tamaño industrial y volumen de negocio y EM&E para unirse al grupo llamado a ser el campeón nacional de la defensa gracias a la fabricación de blindados y tanques. Indra acumula más de 20.000 millones de euros en pedidos a cierre de marzo.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ya dejó abierta la posibilidad de retomar la operación durante la conferencia con analistas posterior a la presentación de los resultados del primer trimestre este mismo jueves. El ejecutivo explicó que la integración no prosperó porque los propietarios de la compañía retiraron la oferta, en un movimiento previo de Escribano para evitar una dimisión que parecía inevitable. Acto seguido, De los Mozos añadió que, si volvieran a darse esas condiciones, la operación “se estudiaría”. En la negociación entre ambas empresas la fricción principal podría ser la valoración, ya que se ambas empresas se encuentran en un momento de expansión de su facturación gracias al rearme europeo y al cumplimiento del Gobierno del compromiso de gastar al menos un 2% del PIB en Defensa. El mercado apunta que EM&E podría alcanzar una valoración de hasta 2.300 millones teniendo en cuenta informes de Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.

Segundos mayores inversores de Indra

La inversión de EM&E se produjo hace más de tres años en Indra. EM&E entró en Indra en mayo de 2023 con la compra de un 3% por unos 65 millones, cuando la acción cotizaba en torno a 12 euros. Después elevó su presencia hasta cerca del 8% y, en diciembre de 2024, alcanzó el 14,3% tras desembolsar alrededor de 190 millones más. Con esa posición se convirtió en el primer accionista privado de Indra y en el segundo del grupo, solo por detrás del Estado.

En enero de 2025 le llegó la oportunidad al empresario madrileño Ángel Escribano de ocupar la presidencia de la cotizada tras la salida del expresidente Marc Murtra a Telefónica. Un año marcado por la frustada operación de fusión con su empresa familiar y que se saldó con una espectacular revalorización en bolsa de los títulos de Indra del 185% en 2025. Esta venta supone, además, que el hermano menor de los Escribano, Javier, saldrá del consejo de administración de Indra y dejarán de tener voz en la cotizada.

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La acción de Indra cerró este martes en 52,34 euros, tras subir un 4,8%. Con la colocación acelerada, los Escribano cierran una etapa de fuerte rentabilidad financiera y abren otra de incertidumbre corporativa: Indra y EM&E quedan formalmente separadas, pero el sector seguirá pendiente de si la desaparición del conflicto de interés reactiva una operación que conserva encaje estratégico.