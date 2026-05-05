ElPozo Alimentación impulsa la innovación alimentaria a través del talento joven
LAB19, el laboratorio de IA de Grupo Fuertes, concluye con éxito la sexta edición del programa ‘InnoFood’
LAB19, el laboratorio de Inteligencia Artificial de Grupo Fuertes, ha finalizado con éxito su sexta edición con la presentación de los resultados del programa ‘InnoFood’. Así, durante tres meses, seis participantes universitarios de distintas disciplinas (Marketing, Economía, Nutrición y Tecnología de los Alimentos) han conseguido desarrollar propuestas innovadoras con aplicación real en la compañía.
A través de una escucha activa y un planteamiento sin reglas ni sesgos preestablecidos, los participantes han desarrollado nuevos conceptos de alimentos desde una perspectiva estratégica 360º, con el objetivo de responder a las necesidades futuras del consumidor.
La aplicación de la inteligencia artificial en LAB19 permite, además, anticipar tendencias de consumo y transformarlas en productos reales. Estas soluciones responden a criterios clave de decisión de compra, como el perfil nutricional, la calidad de los ingredientes, la conveniencia y la confianza en la marca.
Desde su creación en 2024, LAB19 ha impulsado distintos programas y retos de innovación en los que ya han participado decenas de personas. Con ello, se consolida como un referente en innovación aplicada dentro del sector agroalimentario.
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