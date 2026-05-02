Manuel Pimentel presenta en Fuente Álamo su libro 'La guerra por la proteína animal'

De la mano de la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Fuente Álamo (Adespofa) y del Ayuntamiento de la Villa, Manuel Pimentel Siles presentará, el próximo día 8 de mayo de 2026, a las 20 horas en el Salón de Actos de la Oficina Comarcal Agraria del municipio, el libro 'La guerra por la proteína animal', del que es coautor con el conocido veterinario Juan Pascual.

La familia ganadera española está en guerra. Una guerra declarada contra una actividad pecuaria absolutamente necesaria, alentada por activismos, ideologías y poderes no siempre tan inocentes como pretenden aparentar. Mientras tanto, la demanda mundial de carne, pescado, huevos y leche alcanza máximos históricos, y Europa, paradójicamente, desmantela su cabaña ganadera y limita su producción pesquera. ¿El resultado? Los alimentos se encarecen, y la proteína animal amenaza con convertirse en un lujo reservado a los ricos.

La sociedad urbana ignora al campo y a sus gentes. Solo conoce a los animales a través de sus mascotas, a las que trata como miembros de la familia. Y desde esa desconexión, desprecia y ataca a ganaderos y pescadores, acusándolos de maltratadores, contaminadores y enemigos del planeta. Quiere que desaparezcan, al tiempo que protesta por los elevados precios de la proteína animal en el supermercado.

De esa ironía trata el libro, y describe, de forma detallada e inapelable, la situación de las zonas ganaderas como la de Fuente Álamo.

Por el gran éxito que ha tenido 'La guerra por la proteína animal entre el público perteneciente al Sector Ganadero, la presentación en un Campo de Cartagena, presionado por la Ley 3/2020, de 27 de julio de 2020, de recuperación y protección del Mar Menor, es útil y necesaria. Pues unos autores, en nada implicados en la zona productiva en la que se ubica Fuente Álamo, proponen un prisma objetivo y no mediatizado que habrá de clarificar y, de ser necesario, afear falacias por falta de conocimiento. En resumen, el libro pone voz a los profesionales ganaderos que, por su propia e intensa actividad, en pocas ocasiones pueden dedicar tiempo a comunicar de forma adecuada la relevancia de su labor en la sociedad a la que, objetivamente, alimentan.

El Ayuntamiento de Fuente Álamo y ADESPOFA se congratulan de contar con el saber y la capacidad comunicativa de Manuel Pimentel, un profesional poliédrico que domina el Derecho (es doctor), la realidad agropecuaria (es ingeniero agrónomo), y la trascendencia socioeconómica del campo (es diplomado en Dirección de Empresas).

El evento contará con la presencia de los principales representantes del Sector Ganadero y Agrícola de la Región de Murcia, y será una excelente oportunidad para poner en común inquietudes y propuestas de futuro. También se ha cursado invitación a todos los parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia y a los munícipes de los Ayuntamientos del Campo de Cartagena, comarcas aledañas y otras poblaciones murcianas también ganaderas.

En definitiva, el ensayo de Pimentel y Pascual -ingeniero agrónomo y veterinario- permite desmontar las falacias que atacan a la proteína animal y demuestra que comer carne es estrictamente necesario para la salud humana, que la ganadería no esquilma el agua, que sin lugar a dudas se exagera su impacto en le medio ambiente, que los animales no son maltratados y que los ganaderos son aliados imprescindibles contra los incendios forestales y para la biodiversidad. En definitiva, Manuel Pimentel, en Fuente Álamo afirmará, una vez más, que ganaderos y pescadores son perseguidos y despreciados, pero que no son el problema, son la solución. Podría decirse que, para la ganadería, el libro es su manual de supervivencia.

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El acto será presentado por la alcaldesa de Fuente Álamo de Murcia, Doña Juana María Martínez García, y conducido por D. José Andrés García Cuestas, director gerente de (Adespofa). El formato será de conversación abierta entre el autor y el director de (Adespofa) para, al final de la misma, dar paso a un turno de ruegos y preguntas.