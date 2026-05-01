Madrid clama por la vivienda y los salarios en un Primero de mayo atípico sin Díaz ni los líderes de los sindicatos

Ni la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, ni CCOO, Unai Sordo, han estado presentes en la tradicional manifestación de Madrid por el Día del Trabajador. Se trata de una circunstancia verdaderamente atípica, pues los principales líderes políticos y sindicales del movimiento obrero asisten, cada año, a la manifestación capitalina. Sin embargo, el bloque de izquierdas se ha trasladado en masa a Málaga, donde el pasado jueves comenzó la precampaña electoral para las elecciones al Parlamento andaluz previstas para el próximo 17 de mayo.

En la rueda de prensa para presentar los actos centrales de las movilizaciones el pasado 20 de abril, Sordo y Álvarez justificaron su asistencia a la movilización andaluza por ser esta ciudad el escenario de alguna de las reivindicaciones sindicales del Día del Trabajador, como el encarecimiento de la vivienda. En este sentido, ambos líderes sindicales negaron cualquier motivación política detrás de este movimiento.

Así, Madrid ha acogido movilizaciones sin las figuras públicas habituales, aunque sí han asistido líderes políticos y sindicales a nivel regional, pero con reivindicaciones claras. Según las cifras, 3.000 manifestantes se han congregado hoy en las diversas marchas previstas en la capital.

López señala a España como un faro

La más significativa ha sido la convocada por los sindicatos, UGT y CCOO, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'. La marcha ha arrancado a las 12:00 desde la Gran Vía en su esquina con Alcalá, y ha culminado en Plaza de España. El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha sacado pecho durante su participación en esta marcha del Gobierno del que forma parte.

"España, afortunadamente, es el faro para todos aquellos que creen que las personas migrantes tienen que tener derechos, cuando viven entre nosotros, que se puede combatir el cambio climático y tener una energía más limpia, que se puede batir récords de creación de empleo, más de 22 millones en España, con empleos más estables y con mejores salarios", ha planteado.

Por su parte, los principales sindicatos de la Comunidad de Madrid han exigido a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, medidas ante la crisis de la vivienda y el refuerzo de los servicios públicos. La líder de CCOO en la comunidad, Paloma López, ha espetado a Ayuso que "no se puede seguir deteriorando los servicios públicos". "Ya está bien de privatizar los servicios públicos. La garantía de unos servicios públicos es lo que garantiza la igualdad y la cohesión social", ha planteado la líder de CCOO Madrid.

Montero pide una huelga general por la vivienda

La marcha de CNT ha contado con la asistencia de Ione Belarra e Irene Montero. La eurodiputada ha defendido la necesidad de una huelga general por la vivienda, para que la gente pueda tener "más dinero para vivir, más salarios y trabajar menos tiempo" para "poder ser felices". "Lo que hemos visto es que en este país, cuando hay una izquierda fuerte (...) cuando la gente está hablando de que se necesita cobrar menos y trabajar menos horas, entonces las cosas cambian", ha esgrimido.

Sánchez celebra el crecimiento y el récord de ocupados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado en un mensaje a través de sus redes sociales los avances logrados en materia laboral, destacando que son compatibles con la creación de empleo récord. "Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano", ha dicho, apuntando el crecimiento de España y el récord de los 22 millones de ocupados.

Vivienda y salarios acaparan el discurso

Uno de los ejes centrales de las reivindicaciones ha sido la vivienda. Los sindicatos han denunciado que su encarecimiento está barriendo por completo la mejora salarial de los últimos años. Entre sus reivindicaciones se incluye la construcción de, al menos, dos millones de viviendas a precios asequibles; movilizar vivienda vacía, topar el alquiler en zonas tensionadas o limitar e incluso eliminar el uso de viviendas con fines especulativos, así como el de vivienda turística.

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En otro orden, los colectivos obreros han reclamado también una mejora de los salarios. "No puede haber casi 11 millones de personas en el país con salarios estancados", reivindicó Sordo en la rueda de prensa para presentar la campaña, en la que los líderes sindicales exigieron al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, poner "día y hora" para constituir la mesa del pacto de salarios para el periodo 2026-2028, ya que los conflictos laborales han crecido y se agudizarán si no se tiene la base del nuevo AENC.