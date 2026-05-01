ElPozo King Upp renueva su patrocinio con el Warm Up

ElPozo King Upp, la marca más joven de ElPozo Alimentación, patrocina por tercer año consecutivo uno de los escenarios principales del festival de música Warm Up, en el que tendrán protagonismo los grupos y artistas nacionales e internacionales de la escena de la música indie pop y de las nuevas tendencias.

Como novedad en esta edición, la marca presentará un nuevo espacio ‘King Home’ más espectacular y experiencial.

Además, durante los dos días de festival, la mascota ‘PerriKing’ estará presente animando y divirtiendo al público, repartiendo sorpresas y transmitiendo toda la #ActitudKing que caracteriza a la marca.

La mascota ‘PerriKing’ estará presente animando y divirtiendo al público. / ElPozo Alimentación

ElPozo King Upp mantiene así su apuesta por el territorio musical como parte esencial de su identidad, buscando conectar con un público dinámico y con ganas de vivir experiencias diferentes.

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Con esta colaboración, la marca refuerza su compromiso con la cultura y el talento musical, contribuyendo a que el público disfrute del festival.