García-Carrión impulsa su liderazgo en Bacchus 2026 con 30 medallas: 21 Oros y 9 Platas

El concurso Bacchus se ha consolidado como una de las citas de referencia del sector vitivinícola, tanto por el volumen y diversidad de muestras como por el rigor técnico de su proceso de evaluación. Los vinos son analizados mediante catas a ciegas por jurados internacionales formados por Masters of Wine, Master Sommeliers, enólogos, sumilleres, periodistas especializados y compradores internacionales, aportando una visión global del vino desde diferentes perspectivas.

Además, el número de medallas concedidas es limitado, lo que refuerza el valor de cada reconocimiento y su impacto tanto a nivel profesional como comercial.

En este contexto, las 21 medallas de Oro y 9 de Plata obtenidas por García-Carrión ponen de manifiesto su capacidad para ofrecer vinos competitivos en múltiples segmentos, reafirmando su papel como uno de los principales embajadores del vino español en el ámbito internacional.

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Fundada en 1890 en Jumilla, García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas. Su propósito sigue intacto desde hace más de 135 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.