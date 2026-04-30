Las claves de la subida de tipos que el BCE prepara para junio

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha repetido en innumerables ocasiones que el supervisor monetario de la Eurozona no se compromete con ninguna trayectoria determinada para fijar los tipos de interés. Así, el banco se cubre las espaldas para poder mantener su conocido enfoque "reunión a reunión", basándose en los datos más recientes, que le permite instalarse en una actitud reactiva.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior a la decisión de este jueves, que ha vuelto a dejar los tipos en el 2%, donde llevan instalados desde el pasado 5 de junio del 2025, Lagarde ha dado pistas. Principalmente relacionadas con la posibilidad, cada vez más clara, de elevar el precio del dinero en su próxima reunión de política monetaria, que tendrá lugar el 11 de junio.

Un riesgo difícil de omitir

Lagarde ha reconocido frente a los periodistas congregados en Fráncfort que "en cuanto a la dirección, creo saber hacia dónde nos dirigimos", haciendo una clara referencia a una escala alcista de los tipos. Lo cierto es que la decisión del BCE se alinea con la de otros cuatro grandes bancos centrales: la Reserva Federal y los Bancos de Inglaterra, Canadá y Japón, pues todos han mantenido los tipos esta semana.

El motivo principal que tienta al BCE a la hora de romper su postura inmovilista es la severa crisis energética que ha desencadenado la guerra entre EEUU, Irán e Israel, que acumula ya más de dos meses de duración. El cierre del estrecho de Ormuz, por el que transitaba hasta finales de febrero el 20% del crudo a nivel mundial, ha provocado la que ya representa para la Agencia Internacional de la Energía (AIE) "la mayor crisis de suministro de la historia".

El petróleo, una de las materias primas más afectadas por el conflicto, cotiza este jueves alrededor de los 110 dólares por barril, uno de sus niveles más altos de los últimos años. "Nos estamos alejando del escenario base", ha reconocido Lagarde, para quien es necesario evaluar mejor la duración, profundidad y propagación del impacto de la subida de los precios energéticos, añadiendo que la decisión "por unanimidad" de mantener hoy los tipos de interés fue "una decisión informada, aunque con información insuficiente".

Junio será clave

El BCE ha empujado la pelota hacia delante, escudándose en que los datos no justifican, hasta el momento, romper la estasis de los tipos. Sin embargo, las próximas seis semanas abren la ventana idónea para recalcular la ruta, y monitorizar la evolución del conflicto, que hasta el momento ha mostrado todas las señales posibles de enquistamiento. EEUU e Irán están aún muy lejos de llegar a un acuerdo, y tal y como han resaltado varios medios estadounidenses, Trump ha pedido a la inteligencia de su país que le explique las nuevas opciones militares que Washington tiene sobre la mesa.

Los analistas coinciden con el escenario de que el BCE acometa una subida, e incluso varias. Felix Feather, economista de Aberdeen Investments, avisa de que muchos de los indicadores que servirían de guía para una subida de tipos ya se han cumplido. "Las expectativas de inflación de los hogares, las expectativas de precios de venta de las empresas, el subíndice de precios de producción del PMI y la inflación general han aumentado con fuerza en el último mes".

Efectos de segunda ronda y estanflación

Sin embargo, la clave que lleva a los economistas a pensar que el supervisor moverá el precio del dinero son los conocidos como efectos de segunda ronda. Estos aparecen cuando ya han subido los precios inicialmente, y generan un efecto en cadena en costes y salarios que lleva a los precios a volver a subir. Sin embargo, Lagarde afirma que no se están produciendo por el momento. "Estamos viendo algunos efectos indirectos, pero sin duda no estamos viendo efectos de segunda ronda", ha recalcado.

Otro de los riesgos que afloran de la situación actual es el de estanflación. Este fenómeno combina una falta de crecimiento, o estancamiento, con una inflación elevada, que llevan a la economía a frenar en seco. El FMI predijo en su informe de Perspectivas de abril que la Eurozona crecería al 1,1% en 2026 y al 1,2% en 2027, dos décimas menos en cada año de lo pronosticado en enero. Esta ralentización, junto a la subida de los precios, reavivan el miedo a que la estanflación llegue.

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Max Stainton, estratega Senior de Macroeconomía Global en Fidelity International, vaticina que el BCE actuará antes de que sea demasiado tarde. "Prevemos que el BCE suba los tipos en el corto plazo con el fin de contener posibles efectos de segunda ronda y asegurar que se comprometen claramente a frenar la inflación", ha considerado. Esta predicción se alinea a la perfección con las palabras de Lagarde: ""El BCE siempre reaccionará, porque llevaremos la inflación de vuelta al 2%. Así que, sea cual sea la reacción, reaccionaremos".