El brent alcanza los 126 dólares, su precio máximo desde 2022, ante el temor a la prolongación del bloqueo a Ormuz

El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, ha alcanzado esta madrugada los 126 dólares, su precio más elevado desde 2022, tras encarecerse más de un 6 % respecto al día anterior.

Luego ha ido moderando su avance y, según datos de mercado recogidos por EFE, a las 7:00 horas (05:00 GMT) de este jueves los contratos de futuros del brent, el crudo de referencia de Europa, para entrega en junio subían el 5 %, hasta los 124,1 dólares por barril.

Esta subida tiene lugar ante el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para tratar de alcanzar un acuerdo de paz y mientras se mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el comercio internacional de crudo.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 62 %; en lo que va de año, sube cerca del 94 %.

La tensión se ha vuelto a recrudecer este miércoles, cuando se cumplieron 61 días del inicio de la ofensiva, después de que la República Islámica amenazara con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz.

El Ejército de Estados Unidos también informó de que ha impedido el paso de 42 buques procedentes o con destino a puertos iraníes, en el marco del bloqueo sobre esta estratégica ruta, mientras que las conversaciones para alcanzar un acuerdo siguen estancadas.

Según una exclusiva de Axios, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que mantendrá el bloqueo de Ormuz hasta que Irán ceda a un acuerdo que contemple las preocupaciones nucleares de Washington.

Asimismo, ha afirmado que Irán "se tiene que rendir" porque "hemos acabado con ellos y no les queda apenas ejército".

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Por su parte, el barril del petróleo intermedio de Texas, de referencia en Estados Unidos, también sube a esta hora, aunque con menor intensidad que el brent. Avanza el 2,12 %, hasta los 109,15 dólares.