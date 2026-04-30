El AVE Málaga-Madrid vuelve con trenes llenos y retrasos puntuales tras más de tres meses con la vía cortada

Málaga recupera su conexión directa en AVE con Madrid después de tres meses sin trenes. La vida vuelve así a la estación María Zambrano, que durante meses había perdido buena parte de su bullicio habitual y que este jueves ha recuperado el trasiego de viajeros y maletas.

La vuelta del AVE a Málaga llega con plazas prácticamente llenas y con algún que otro retraso en las primeras circulaciones. Aunque desde Renfe se aseguró a primera hora que la operación se estaba desarrollando con normalidad y dentro de los tiempos previstos, el primer trenes en llegar a la estación malagueña (que salió a las 09:50 horas), cuya entrada estaba estimada a las 12:52 horas, terminó retrasando su llegada hasta las 13:19 horas. Mientras que sí salió en hora el tren de Renfe previsto para las 12:00 horas del mediodía.

Gonzalo Romero, gerente de Área de Servicios Comerciales Sur de Renfe, ha valorado de forma positiva la recuperación de esta conexión entre Málaga y Madrid. Según ha explicado, la vuelta del servicio se estaba desarrollando con normalidad: "Por ahora todo está funcionando bien. El primer tren salió de Madrid a las 9:50 horas y, de momento, todo marcha correctamente".

Sobre la ocupación de los trenes, Romero ha señalado que no todos circulan completos, aunque sí con una demanda elevada: "No van todos los trenes completos, pero las ocupaciones están siendo altas".

Una única vía, a la espera de que terminen los trabajos de reparación

En relación con los posibles retrasos en el AVE Málaga-Madrid derivados de la circulación por vía única en uno de los tramos, ha indicado que los horarios ya se han ajustado a esta situación: "Se han adaptado los horarios a los nuevos tiempos de viaje, porque durante un tiempo, por ese tramo, se tendrá que circular a una velocidad determinada".

Respecto a cuándo se recuperarán las dos vías, ha aclarado que esa información depende de Adif: "Eso es Adif quien tiene que comunicárnoslo. Todavía no nos han dicho exactamente cuándo se recuperará. Esperemos que sea pronto".

En cuanto a las frecuencias del AVE entre Málaga y Madrid, el gerente de Área de Servicios Comerciales Sur ha detallado que la oferta será similar a la habitual: "Normalmente tenemos entre nueve y doce frecuencias, dependiendo del día de la semana. Semanalmente serán unas 161 frecuencias las que vamos a estar operando".

De cara al puente, ha añadido que se mantendrán las mismas frecuencias, aunque con algún refuerzo puntual: "En el puente tenemos reforzado algún tren, pero las frecuencias van a ser las mismas".

Por último, ha reconocido que desde que se confirmó la reapertura del servicio ferroviario se ha notado un incremento en el interés de los viajeros: "Estamos notando que aumenta la cantidad de viajeros que visitan la web y compran billetes desde que se anunció que definitivamente abriríamos hoy".

Reapertura parcial de la línea de Alta Velocidad a su paso por Álora, donde quedó sepultada por el desplazamiento de un talud de tierra / Álex Zea / LMA

Vuelta de los trenes se ha producido en "casi tiempo récord"

También ha celebrado la recuperación del servicio el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha destacado que la vuelta de los trenes se ha producido en "casi tiempo récord" tras los trabajos realizados para restablecer la circulación ferroviaria. Salas ha puesto en valor el esfuerzo llevado a cabo para devolver esta conexión clave entre Málaga y Madrid y ha subrayado la importancia de que los viajeros puedan volver a disponer de este servicio tras casi tres meses de interrupción.

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El subdelegado ha aprovechado además para lanzar un dardo a la Junta de Andalucía, recordando que todavía hay infraestructuras viarias de competencia autonómica que continúan sin una solución definitiva.