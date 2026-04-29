La OPEP evita pronunciarse sobre la salida sorpresa de Emiratos del cártel petrolero

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha eludido valorar la marcha de Emiratos Árabes Unidos de la alianza en la presentación de su Boletín Estadístico Anual este miércoles. Aunque el cártel petrolero se abstuvo de hacer comentarios sobre la histórica escisión con su tercer mayor socio, Dr. Ayed Al-Gahtani, director de división de investigación de la OPEP, ha destacado el "ritmo trepidante" en que el mercado energético mundial se mueve, en su discurso previo a la publicación del informe anual. Los datos, que se basan en partir de datos a lo largo de 2025, reflejan un crecimiento de la demanda en el último año de 1,3 millones de barriles al día.

La sorprendente salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, prevista para este viernes tras más de seis décadas, ha trastocado la estrategia del cártel, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz sigue afectando al suministro mundial de petróleo. La salida inesperada conmocionó a los mercados el martes, después de que el país del Golfo cumpliera sus amenazas de abandonar la alianza tras años de desacuerdos con Arabia Saudí, líder de la organización, en materia de política petrolera. La noticia ha mantenido al barril del Brent, la referencia del Viejo Continente, en el territorio de triple dígito desde este miércoles.

Gráfico de la cotización del barril Brent.

Fugas recientes

La salida de los Emiratos Árabes Unidos es la última de una serie de abandonos registrados en los últimos años. En 2023, Angola abandonó la alianza, tras la salida de Ecuador en 2020 y la de Qatar en 2019. Indonesia también se retiró en 2016. Sin embargo, la salida de los Emiratos Árabes Unidos plantea retos mayores. Desde los años setenta, un puñado de países liderados por Arabia Saudí han marcado la pauta en los mercados mundiales del petróleo, pero los Emiratos Árabes Unidos consolidaron su posición como tercer mayor exportador del llamado oro negro del mundo, con una producción de alrededor de 2,7 millones de barriles al día. Rusia, otro socio clave de la OPEP, ha descartado abandonar el cartel, según ha afirmado este miércoles Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, a medios estatales rusos.

La salida del país del Golfo culmina el capítulo final de una disputa larga entre Abu Dabi y Riad por el control de la dirección del cártel. El último desacuerdo ha surgido con el estallido de la guerra en la región, ya que Bin Salmán, de Riad, ha abogado por un final rápido y sin dolor de la guerra, mientras que Abu Dabi ha mostrado una mayor tolerancia al dolor, optando por buscar un acuerdo más equilibrado. Esta divergencia de opiniones que ha lastrado la política petrolera del cártel, según explican analistas a este periódico.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Riad gana peso

“Desde el punto de vista de la seguridad, la guerra con Irán lo ha cambiado todo para los emiratíes”, escribió este miércoles William F. Wechsler, director sénior de los Programas de Oriente Medio del Atlantic Council, en una nota elaborado por el think-tank. “Irán ha atacado a los Emiratos Árabes Unidos más que a cualquier otro país, incluido Israel, y los líderes emiratíes se han mostrado cada vez más críticos con la “débil respuesta” de su socio del Golfo”.

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Viersh Kanabar, estratega de inversiones de Macro Hive, escribió que la salida de los EAU "deja a la OPEP aún más centrada en Arabia Saudí como principal poseedora de capacidad excedentaria y reduce la capacidad futura del grupo para gestionar los precios".