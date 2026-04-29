Naturhouse ficha a María Dolores de Cospedal como consejera independiente

Naturhouse someterá a la aprobación de su junta general ordinaria de accionistas el nombramiento de María Dolores de Cospedal García como consejera independiente de la compañía. La propuesta figura en el orden del día de la reunión, prevista para el próximo 29 de mayo, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cospedal, exministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha y exsecretaria general del PP, se incorporaría al consejo de administración por un periodo de cuatro años. Su nombramiento forma parte de una reorganización más amplia del órgano rector de la compañía de nutrición y dietética.

María Dolores de Cospedal es abogada del Estado desde 1991 y ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en consejos de administración y órganos de distintas entidades públicas y privadas. Entre ellas figuran el ICO, Binter Canarias, Banco Hipotecario, el Consejo de Seguridad Nacional y Puertos del Estado.

La exministra también formó parte de Rheinmetall y, desde 2020, es socia y directora de IC Abogados. Además, ocupa desde hace cinco años la vicepresidencia del Real Instituto Elcano, un centro de pensamiento especializado en política exterior y relaciones internacionales.

En esa misma junta, Naturhouse también propondrá la reelección de Félix Revuelta Fernández como consejero ejecutivo. Asimismo, se someterá a votación la continuidad de Vanessa Revuelta Rodríguez y Kilian Revuelta Rodríguez como consejeros dominicales, y de Rafael Moreno Barquero como consejero externo.

Revuelta es el fundador de la compañía de nutrición, además presidente ejecutivo y principal accionista de la compañía a través de la sociedad Kiluva. Revuelta (Burgos, 1947) se ha significado públicamente en los últimos años por sus críticas al 'procés' y, más recientemente, por sus objeciones a la subida del salario mínimo interprofesional impulsada por el Gobierno de PSOE y Sumar.

La compañía también planteará el nombramiento de Carmen Martín Llopis como consejera independiente, igualmente por un periodo de cuatro años.

El orden del día incluye, además, la aprobación de las cuentas anuales y los informes de gestión, tanto individuales como consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. Los accionistas deberán pronunciarse también sobre la propuesta de aplicación del resultado y la distribución de reservas voluntarias.

La junta abordará asimismo la fijación del número de miembros del consejo, la política de remuneraciones para 2026 y la votación consultiva del informe anual de retribuciones correspondiente al ejercicio anterior.

Redujo ventas

Naturhouse cerró 2025 con un beneficio neto de algo más de 10,09 millones de euros, un 2,3% más que en 2024. Las ventas, en cambio, cayeron un 3,6%, hasta situarse ligeramente por encima de los 47,6 millones de euros.

La compañía atribuyó este descenso de la facturación a su “política de optimización en la gestión de la red de franquicias y tiendas propias”, centrada en mejorar la rentabilidad de los establecimientos y apoyada, según la empresa, en una gestión prudente y en un estricto control de costes.

Por mercados, Francia se mantuvo como el principal país para Naturhouse, con una facturación de 19,2 millones de euros, un 1,3% más que en 2024. En España, la cifra de negocio retrocedió un 6%, hasta los 10,1 millones. También bajaron las ventas en Italia, un 7,8%, y en Polonia, un 8,1%.

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El resultado bruto de explotación —ebitda— se situó en 14,4 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 6,3%. El margen ebitda fue del 30,3%, nueve décimas menos que en el ejercicio anterior.