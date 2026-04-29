Drones, robots, IA y 5G para dibujar la Murcia del futuro

La nueva edición del ‘Telefónica Innovation Day’ reunió este miércoles en el Cuartel de Artillería de Murcia a profesionales del sector público y privado, que pudieron explorar las soluciones digitales que marcarán el futuro de la gestión urbana y empresarial.

Durante la jornada, los asistentes pudieron experimentar de primera mano herramientas de vanguardia basadas en Inteligencia Artificial, incluyendo conectividad resiliente mediante redes privadas 5G para la gestión de drones y robots, gemelos digitales, así como aplicaciones de computación cuántica y ciberseguridad. Se trata de tecnologías que buscan acelerar la transformación digital de todos los sectores, optimizando desde la atención sanitaria hasta la eficiencia industrial.

«La colaboración con partners tecnológicos de referencia como Telefónica es fundamental para consolidar nuestro modelo de Ciudad Inteligente. Este Innovation Day demuestra que Murcia es un polo de atracción para la generación del talento y la innovación», subrayó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén durante la presentación del Telefónica Innovation Day’.

Noticias relacionadas

«Eventos como este nos permiten testar soluciones disruptivas que mañana estarán integradas en nuestras calles, mejorando la eficiencia de los servicios públicos y la calidad de vida de nuestros vecinos. Queremos que Murcia sea el escenario donde la tecnología y el humanismo se den la mano para construir un territorio más conectado y sostenible», concluyó.