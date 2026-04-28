Zeolos Engineering: una solución digital para medir las emisiones de las empresas

La startup Zeolos Engineering se posiciona en el ámbito de la sostenibilidad con una solución tecnológica para calcular y gestionar la huella de carbono. La compañía, fundada en 2023, ha sido reconocida como Emprendedor del Mes de octubre de 2025 por el Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia. Su propuesta combina software, inteligencia artificial y asesoramiento especializado para facilitar la adaptación empresarial a las nuevas exigencias normativas.

El modelo de negocio de Zeolos se articula en torno a una plataforma SaaS que permite a las empresas medir, analizar y reportar sus emisiones de CO2 de forma ágil y con datos preparados para auditoría. A esta base tecnológica se suma una red de más de 100 consultores certificados en toda España, lo que amplía el servicio hacia el asesoramiento personalizado. Según explica su CEO y fundador, Miguel Ángel Carcelén, la oferta abarca distintos niveles, desde el cálculo básico de huella con planes de reducción hasta la gestión integral de estrategias ESG, todo ello con posibilidad de verificación y registro oficial en el Ministerio para la Transición Ecológica.

La empresa surge en 2023 como resultado de la experiencia acumulada durante más de dos décadas en la digitalización de procesos de auditoría técnica. Desde esa trayectoria, su equipo identificó ineficiencias en el mercado y una demanda creciente de herramientas que simplificaran la gestión de emisiones. A este contexto se sumó la presión regulatoria, con normativas como el Real Decreto 214/2025 y la futura Ley de Movilidad Sostenible, que terminaron de consolidar la oportunidad de negocio.

Uno de los elementos diferenciales de Zeolos radica en su enfoque híbrido. No se define ni como una consultora tradicional ni como un software genérico, sino como una solución que integra tecnología propia, inteligencia artificial y una red de expertos especializados por sectores y territorios. Este planteamiento adquiere especial relevancia en el ámbito del transporte, donde la compañía ya trabaja con más de 7.000 transportistas. Este sector, que representa más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, exige soluciones adaptadas a sus particularidades.

El reconocimiento del INFO ha sido interpretado por la empresa como un respaldo significativo. «Para nosotros, este reconocimiento tiene un valor especial precisamente por quién lo otorga», señala Carcelén, que subraya el papel del Instituto de Fomento como una de las instituciones de referencia en España en materia de sostenibilidad empresarial. «El INFO impulsa cada año ayudas e iniciativas que sitúan a las empresas de la Región de Murcia en la vanguardia de la descarbonización, por lo que recibir este premio resulta especialmente ilusionante para Zeolos», subraya.

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De cara al futuro, Zeolos centra sus objetivos en ampliar su base de clientes y diversificar servicios, en un contexto donde la obligatoriedad del cálculo de huella de carbono se extenderá a más empresas a partir de 2026. Paralelamente, la compañía trabaja en el desarrollo de soluciones innovadoras de captura directa de CO2₂ en camiones. Esta línea de investigación aspira a transformar el modelo del transporte, permitiendo que las emisiones generadas puedan convertirse en una fuente adicional de ingresos y alterando así el equilibrio entre impacto ambiental y rentabilidad económica.