Wesog Systems: la IA que revoluciona la gestión de archivos audiovisuales

La automatización de archivos audiovisuales vive una transformación acelerada gracias a la inteligencia artificial. En ese contexto, la empresa murciana Wesog Systems ha sido reconocida como Emprendedor del mes de Julio de 2025 por el Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia. El galardón pone el foco en una tecnología que promete reducir drásticamente el tiempo dedicado a documentar y localizar imágenes y vídeos.

Wesog Systems desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial para la gestión de grandes volúmenes de contenido audiovisual. Su modelo de negocio se apoya en la automatización de procesos tradicionalmente manuales, como la catalogación y la búsqueda de archivos, tareas que consumen una gran cantidad de recursos en sectores como agencias de prensa, medios de comunicación, productoras o archivos fotográficos. Según explica su cofundador y CEO, Darío José Rojo de la Cruz, la compañía trabaja ya con este tipo de organizaciones y prepara el lanzamiento de una plataforma SaaS por suscripción que permitirá extender el acceso a pymes y profesionales independientes, hasta ahora limitados por barreras técnicas y de coste.

El origen de la empresa está directamente ligado a la experiencia profesional de su fundador. Tras más de quince años en el sector audiovisual, Rojo de la Cruz detectó un problema recurrente: el cuello de botella que supone documentar manualmente imágenes y vídeos para su posterior localización. Ese proceso, clave para el funcionamiento de archivos y redacciones, implica un consumo intensivo de tiempo y recursos. A partir de esa necesidad concreta, Wesog surge con el objetivo de aplicar inteligencia artificial a un problema muy específico, combinando conocimiento del sector y capacidad tecnológica.

Uno de los elementos diferenciales de la compañía reside precisamente en esa doble vertiente. No se trata únicamente de un desarrollo tecnológico, sino de una solución diseñada desde la experiencia directa en el entorno audiovisual. En este sentido, su tecnología no solo automatiza el etiquetado de contenidos, sino que incorpora sistemas de búsqueda mediante lenguaje natural, lo que elimina la necesidad de manejar complejas taxonomías o códigos internos. El CEO subraya que el objetivo es hacer más intuitiva, rápida y accesible la relación con los archivos audiovisuales.

El reconocimiento del INFO refuerza la trayectoria de la empresa en un momento clave de crecimiento. Desde Wesog valoran el premio como un impulso al trabajo desarrollado desde Murcia con vocación internacional. Además del respaldo económico, destacan el papel del Instituto de Fomento en el acompañamiento estratégico y en la apertura de oportunidades fuera de España, contribuyendo a visibilizar proyectos tecnológicos capaces de competir en mercados globales.

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De cara al futuro, la hoja de ruta de la compañía pasa por dos grandes hitos. A corto plazo, el lanzamiento de su plataforma SaaS busca democratizar el acceso a esta tecnología y facilitar la automatización de flujos de trabajo a un espectro más amplio de usuarios. A medio plazo, Wesog aspira a consolidar su expansión internacional, con especial atención al mercado europeo, y posicionarse como un referente en automatización y búsqueda inteligente de contenido audiovisual.