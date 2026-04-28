Congreso de los Diputados
El PNV se abstendrá en la votación de la prórroga de los alquileres
Maribel Vaquero afirma que esta abstención se debe a cuestiones "de forma y de fondo" y reclama "acuerdos a medio y largo plazo" para abordar el problema de la vivienda
EFE
Madrid
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha anunciado que su grupo se abstendrá esta tarde en la votación en el pleno del decreto ley que prorroga los contratos de alquiler.
Vaquero ha explicado, en una rueda de prensa, que esta abstención se debe a cuestiones "de forma y de fondo" y ha dicho que, si bien no duda de que la medida sea "bienintencionada", lo que se necesita para abordar la crisis de la vivienda son "acuerdos a medio y largo plazo".
- Irrumpe en un narcopiso de Molina de Segura y apuñala a tres hombres que estaban hablando con su mujer
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- Los grandes fondos de inversión se 'comen' las especias murcianas
- El próximo jueves 30 de abril se podrá asistir de forma gratuita a la III Pasarela de Artesanía de la Región de Murcia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
- Árboles 'irregulares' en Murcia 'por capricho del Ayuntamiento': La interventora señala cinco irregularidades en varias medianas del municipio
- Un campo de fútbol y varias pistas deportivas: así será el nuevo gran complejo polideportivo que albergará Cartagena
- Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia