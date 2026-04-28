El talento joven de la UCAM conecta con su futuro en la Feria de Empleo

Buscar un primer empleo, emprender un negocio, prepararse para una oposición o especializarse mediante un posgrado son algunas de las opciones que se plantean los estudiantes cuando se acerca el final de su etapa universitaria. Ante esta realidad, el Servicio de Orientación e Inserción Laboral (SOIL), a través del Vicerrectorado de Calidad y Ordenación Académica, ha celebrado la IV Semana del Empleo y la Formación, en la que se ha facilitado el contacto de alumnos con empresas e instituciones.

El pasado jueves, en la Feria de Empleo, en la que participaron unas 60 empresas y entidades, los alumnos interactuaron con responsables de Recursos Humanos de firmas como Grupo Fuertes, NTT Data, Garrigues, Hero, Cajamar o McDonald’s, e instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda, la Comunidad Autónoma o el Ejército. Informaron sobre sus procesos de selección, permitiendo a los asistentes entregar sus currículums y conocer de primera mano las demandas del mercado.

En la inauguración del evento participaron María Dolores García, presidenta de la UCAM; Josefina García, rectora; Pilar Valero, directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de la Región de Murcia; y Manuel Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica.

En sus intervenciones destacaron el compromiso de la UCAM con la empleabilidad de sus egresados, haciendo hincapié en la importancia de transmitir valores diferenciales que añaden un factor diferencial en el desempeño profesional. Se ha subrayado la visión de la Universidad de diseñar cada título en estrecha colaboración con organizaciones e instituciones, integrando habilidades demandadas más allá de los conocimientos técnicos para garantizar la mejor inserción laboral posible a los estudiantes.

Pilar Valero aportó datos alentadores sobre el mercado laboral, señalando que la tasa de paro para personas con estudios superiores en la Región de Murcia se sitúa en un 5,9%, la mitad de la media regional, lo que demuestra que existen oportunidades reales para quienes están mejor preparados.

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Finalmente, se recordó que la UCAM ha mantenido una constante y estrecha vinculación empresarial. Esta relación es fundamental para comprender la dirección de la sociedad y anticiparse a los cambios, moldeando así el futuro profesional de los estudiantes, que son el eje central de toda la acción universitaria. Además, este encuentro sirvió para poner fin a una semana de actividades que también incluyó la presentación de la oferta de posgrados y microcredenciales, reforzando la apuesta de la institución por la especialización.