SoyFlorista: una nueva forma de llevar flores frescas al hogar

La startup murciana SoyFlorista apuesta por democratizar el acceso a la flor fresca a través de un modelo digital y participativo. La compañía, fundada por Juan Maravillas y Ángela Sánchez de Gea, ha sido reconocida como Emprendedor de Septiembre de 2025 por el Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia. Un impulso que refuerza su posicionamiento en un sector tradicionalmente estático.

El modelo de negocio de SoyFlorista parte de una premisa clara: acercar la flor fresca al consumo cotidiano. Para ello, la empresa combina un canal online directo con un formato que invita al usuario a participar en la creación del ramo. En lugar de recibir un producto terminado, el cliente recibe una selección de flores frescas —en muchos casos aún cerradas— junto a una guía opcional para componer su propio arreglo. Este enfoque no solo busca alargar la vida útil del producto, sino también generar una experiencia más personal y emocional en torno a las flores.

La idea surge del conocimiento previo del sector floral y de la identificación de una oportunidad concreta en el mercado español. Según explican sus fundadores, la flor fresca sigue asociada a ocasiones puntuales y a un canal tradicional en el que el producto se presenta ya elaborado, lo que contribuye a una percepción de lejanía y coste elevado. Detectaron así un espacio para innovar: ofrecer una vía más directa, accesible y conectada con el uso cotidiano de las flores, integrándolas en ámbitos como el regalo habitual, la decoración o el bienestar personal.

El valor diferencial de SoyFlorista se articula en torno a dos pilares. Por un lado, la experiencia de «vivir las flores», que traslada al consumidor un papel activo en la creación y evolución del ramo. Por otro, la eliminación de intermediarios mediante un canal directo del campo al hogar, lo que se traduce en mayor frescura, durabilidad y conocimiento del origen del producto. Los fundadores subrayan que esta conexión con el agricultor no solo mejora la calidad percibida, sino que redefine la relación del cliente con el producto floral.

El reconocimiento como Emprendedor del Mes por parte del INFO ha sido recibido como un respaldo clave para una empresa en fase de crecimiento. Desde la compañía destacan que este tipo de iniciativas institucionales aportan «visibilidad, respaldo y confianza». También es, apuntan, «una señal importante de que desde la Región de Murcia pueden surgir proyectos con identidad propia, capaces de unir territorio, producto, marca y ambición de crecimiento».

En cuanto a sus próximos pasos, SoyFlorista se fija objetivos claros tanto a corto como a medio plazo. En el horizonte inmediato, la empresa busca fortalecer su marca, optimizar la conversión de su canal online y reforzar su estructura operativa y comercial. A medio plazo, la ambición pasa por posicionarse como referente en esta nueva forma de consumo floral, crecer de manera sostenible y ampliar su presencia en nuevos mercados, con la vista puesta en una posible expansión europea.

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Con una propuesta que combina digitalización, experiencia de usuario y conexión directa con el origen del producto, SoyFlorista se sitúa como un ejemplo de innovación en un sector que empieza a abrirse a nuevas dinámicas de consumo.