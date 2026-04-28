Selspy Agency: una tecnología capaz de crear tiendas online en minutos

La empresa Selspy desarrolla una plataforma integral que simplifica el marketing digital y la creación de negocios online. Su propuesta combina inteligencia artificial y análisis masivo de datos para facilitar el lanzamiento de tiendas ecommerce en minutos. Este enfoque le ha valido el reconocimiento como Emprendedor del Mes de agosto de 2025 por el INFO de la Región de Murcia.

El modelo de negocio de Selspy se basa en un software «todo en uno» orientado a empresas que buscan operar en el entorno digital sin grandes barreras técnicas o económicas. La plataforma permite crear tiendas online de forma casi inmediata gracias a un sistema impulsado por inteligencia artificial, que además analiza en tiempo real más de diez millones de productos para identificar cuáles están teniendo mayor demanda. A esto se suma una herramienta de estudios de mercado basada en IA que proporciona datos clave para optimizar las ventas, configurando así un ecosistema integrado pensado para simplificar procesos que tradicionalmente requieren múltiples soluciones independientes.

El origen de la compañía se remonta a la experiencia temprana de sus fundadores en el ámbito del ecommerce. Según explica su CEO y cofundador, Raúl Díaz Tapia, detectaron una carencia clara en el mercado: no existía una plataforma accesible que centralizara todas las necesidades de marketing digital, especialmente para emprendedores con recursos limitados. A partir de esa necesidad surgió la oportunidad de desarrollar Selspy, concebida como una herramienta que permite tanto crear nuevos negocios online como potenciar el rendimiento de los ya existentes sin exigir grandes conocimientos técnicos.

Uno de los elementos diferenciales de la empresa radica en su enfoque integrador. En lugar de competir directamente como una única herramienta, Selspy agrupa múltiples funcionalidades que, por separado, ya compiten en el mercado digital. Díaz Tapia sostiene que esta integración, unida al uso de algoritmos avanzados de inteligencia artificial, permite ofrecer un servicio más eficiente y a menor coste. La compañía apuesta por una suscripción única que incluye más herramientas que sus competidores, lo que contribuye a reducir barreras de entrada y a mejorar la competitividad de sus usuarios.

El reconocimiento del INFO ha sido recibido como un impulso adicional para el equipo y como una validación del camino recorrido por la empresa. En palabras de Jesús Martínez, cofundador, «para cualquier empresa que reconozcan el valor de su trabajo y la calidad de su esfuerzo siempre es un plus de motivación que es muy bien recibido». Martínez añade que en Selspy están «muy contentos de que hayan reconocido nuestro trabajo» y que cuentan con «seguir cumpliendo nuestros objetivos de la mejor manera».

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En cuanto a sus próximos pasos, Selspy se encuentra en una fase marcada por la mejora continua del producto. Tras un periodo intensivo de desarrollo, la prioridad a corto plazo es perfeccionar las funcionalidades existentes antes de ampliar el abanico de herramientas. La compañía reconoce un enfoque exigente en este proceso, con una clara orientación hacia la optimización constante del servicio como base para su crecimiento a medio plazo.